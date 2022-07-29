22:08 29.07.2022 (обновлено: 22:10 29.07.2022)
МИД назвал странными попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Италии
Мария Захарова назвала странными попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Италии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Попытки разыграть в Италии "российскую карту" с раскручиванием темы вмешательства Москвы во внутренние дела Италии являются странными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поэтому для нас странно наблюдать, как итальянский политический класс и СМИ забывают о своей самодостаточности и национальной гордости, начинают идти на поводу у внешних игроков, в том числе пошло копируя худшие практики и образцы ведения избирательных кампаний, попытки разыграть "российскую карту" с раскручиванием избитого мифа о вмешательстве Москвы в электоральные процессы", - сказала Захарова, отвечая на вопрос итальянского информационного агентства "АНСА" о якобы попытках Москвы вмешаться в электоральные процессы в Италии.
Она отметила, что Россия "воспринимает Италию как суверенное государство, которое проводит самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику", поэтому "отношениям России и Италии всегда были свойственны прагматизм, взаимопонимание и взаимоуважение".
Россия в прошлом не раз опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран, в том числе в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.