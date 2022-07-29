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МИД назвал странными попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Италии - РИА Новости, 29.07.2022
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МИД назвал странными попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Италии
МИД назвал странными попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Италии - РИА Новости, 29.07.2022
МИД назвал странными попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Италии
Попытки разыграть в Италии "российскую карту" с раскручиванием темы вмешательства Москвы во внутренние дела Италии являются странными, заявила официальный... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:08
2022-07-29T22:10
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей лавров
россия
италия
москва
мария захарова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Попытки разыграть в Италии "российскую карту" с раскручиванием темы вмешательства Москвы во внутренние дела Италии являются странными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Поэтому для нас странно наблюдать, как итальянский политический класс и СМИ забывают о своей самодостаточности и национальной гордости, начинают идти на поводу у внешних игроков, в том числе пошло копируя худшие практики и образцы ведения избирательных кампаний, попытки разыграть "российскую карту" с раскручиванием избитого мифа о вмешательстве Москвы в электоральные процессы", - сказала Захарова, отвечая на вопрос итальянского информационного агентства "АНСА" о якобы попытках Москвы вмешаться в электоральные процессы в Италии.Она отметила, что Россия "воспринимает Италию как суверенное государство, которое проводит самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику", поэтому "отношениям России и Италии всегда были свойственны прагматизм, взаимопонимание и взаимоуважение".Россия в прошлом не раз опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран, в том числе в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, россия, италия, москва, мария захарова
22:08 29.07.2022 (обновлено: 22:10 29.07.2022)
 
МИД назвал странными попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Италии

Мария Захарова назвала странными попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Италии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Попытки разыграть в Италии "российскую карту" с раскручиванием темы вмешательства Москвы во внутренние дела Италии являются странными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поэтому для нас странно наблюдать, как итальянский политический класс и СМИ забывают о своей самодостаточности и национальной гордости, начинают идти на поводу у внешних игроков, в том числе пошло копируя худшие практики и образцы ведения избирательных кампаний, попытки разыграть "российскую карту" с раскручиванием избитого мифа о вмешательстве Москвы в электоральные процессы", - сказала Захарова, отвечая на вопрос итальянского информационного агентства "АНСА" о якобы попытках Москвы вмешаться в электоральные процессы в Италии.
Она отметила, что Россия "воспринимает Италию как суверенное государство, которое проводит самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику", поэтому "отношениям России и Италии всегда были свойственны прагматизм, взаимопонимание и взаимоуважение".
Россия в прошлом не раз опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран, в том числе в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 11:36
Боррель обеспокоен, что некоторые итальянские политики не осуждают Россию
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)Сергей ЛавровРоссияИталияМоскваМария Захарова
 
 
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