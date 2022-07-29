https://ria.ru/20220729/vmeshatelstvo-1805998333.html

МИД назвал странными попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Италии

МИД назвал странными попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Италии - РИА Новости, 29.07.2022

МИД назвал странными попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Италии

Попытки разыграть в Италии "российскую карту" с раскручиванием темы вмешательства Москвы во внутренние дела Италии являются странными, заявила официальный... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T22:08

2022-07-29T22:08

2022-07-29T22:10

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей лавров

россия

италия

москва

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_cc25fdee9ecf15116e18bc18fa926166.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Попытки разыграть в Италии "российскую карту" с раскручиванием темы вмешательства Москвы во внутренние дела Италии являются странными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Поэтому для нас странно наблюдать, как итальянский политический класс и СМИ забывают о своей самодостаточности и национальной гордости, начинают идти на поводу у внешних игроков, в том числе пошло копируя худшие практики и образцы ведения избирательных кампаний, попытки разыграть "российскую карту" с раскручиванием избитого мифа о вмешательстве Москвы в электоральные процессы", - сказала Захарова, отвечая на вопрос итальянского информационного агентства "АНСА" о якобы попытках Москвы вмешаться в электоральные процессы в Италии.Она отметила, что Россия "воспринимает Италию как суверенное государство, которое проводит самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику", поэтому "отношениям России и Италии всегда были свойственны прагматизм, взаимопонимание и взаимоуважение".Россия в прошлом не раз опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран, в том числе в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20220727/borrel-1805271119.html

россия

италия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, россия, италия, москва, мария захарова