https://ria.ru/20220729/vklady-1805886279.html

"Тинькофф банк" со 2 августа снизит плату за обслуживание валютных счетов

"Тинькофф банк" со 2 августа снизит плату за обслуживание валютных счетов - РИА Новости, 29.07.2022

"Тинькофф банк" со 2 августа снизит плату за обслуживание валютных счетов

Плата за обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" будет снижена вдвое - до 0,5% в месяц, а максимальная ставка по рублевым вкладам составит 7% годовых... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:40

2022-07-29T15:40

2022-07-29T16:42

экономика

тинькофф. кредитные системы

валюта

вклады

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Плата за обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" будет снижена вдвое - до 0,5% в месяц, а максимальная ставка по рублевым вкладам составит 7% годовых вместо 8% начиная со 2 августа, сообщили в банке."Мы снижаем плату за обслуживание валютных счетов вдвое - до 0,5% в месяц... Максимальная ставка по вкладам в "Тинькофф" составит 7% годовых вместо 8%. Оба изменения вступят в силу со 2 августа", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале банка.В "Тинькофф" напомнили, что плата за обслуживание счетов в валюте действует, если на счете свыше 10 тысяч условных единиц в долларах, евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках. С тех клиентов, у которых на счете меньше 10 тысяч условных единиц, банк плату не берет.В сообщении банка это не уточняется, но сейчас в банке можно открыть только рублевые вклады. "Сейчас открываем вклады только в рублях. Из-за изменений на валютном рынке новые вклады в долларах и евро пока не доступны. Для уже открытых вкладов ничего не меняется", - говорится на официальном сайте. Таким образом, информация по снижению максимальной ставки до 7% с 8% касается именно вкладов в рублях.

https://ria.ru/20220706/tinkoff-1800628268.html

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экономика, тинькофф. кредитные системы, валюта, вклады