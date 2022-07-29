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"Тинькофф банк" со 2 августа снизит плату за обслуживание валютных счетов
"Тинькофф банк" со 2 августа снизит плату за обслуживание валютных счетов - РИА Новости, 29.07.2022
"Тинькофф банк" со 2 августа снизит плату за обслуживание валютных счетов
Плата за обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" будет снижена вдвое - до 0,5% в месяц, а максимальная ставка по рублевым вкладам составит 7% годовых... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:40
2022-07-29T15:40
2022-07-29T16:42
экономика
тинькофф. кредитные системы
валюта
вклады
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Плата за обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" будет снижена вдвое - до 0,5% в месяц, а максимальная ставка по рублевым вкладам составит 7% годовых вместо 8% начиная со 2 августа, сообщили в банке."Мы снижаем плату за обслуживание валютных счетов вдвое - до 0,5% в месяц... Максимальная ставка по вкладам в "Тинькофф" составит 7% годовых вместо 8%. Оба изменения вступят в силу со 2 августа", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале банка.В "Тинькофф" напомнили, что плата за обслуживание счетов в валюте действует, если на счете свыше 10 тысяч условных единиц в долларах, евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках. С тех клиентов, у которых на счете меньше 10 тысяч условных единиц, банк плату не берет.В сообщении банка это не уточняется, но сейчас в банке можно открыть только рублевые вклады. "Сейчас открываем вклады только в рублях. Из-за изменений на валютном рынке новые вклады в долларах и евро пока не доступны. Для уже открытых вкладов ничего не меняется", - говорится на официальном сайте. Таким образом, информация по снижению максимальной ставки до 7% с 8% касается именно вкладов в рублях.
https://ria.ru/20220706/tinkoff-1800628268.html
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экономика, тинькофф. кредитные системы, валюта, вклады
15:40 29.07.2022 (обновлено: 16:42 29.07.2022)
"Тинькофф банк" со 2 августа снизит плату за обслуживание валютных счетов
"Тинькофф банк" со 2 августа снижает плату за обслуживание валютных счетов до 0,5% в месяц