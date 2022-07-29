https://ria.ru/20220729/viza-1805743151.html

Российский дипломат прокомментировал отказ США в визе для Крутских

Российский дипломат прокомментировал отказ США в визе для Крутских - РИА Новости, 29.07.2022

Российский дипломат прокомментировал отказ США в визе для Крутских

США стремятся исключить из важнейших переговоров в рамках рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности конструктивно... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T02:21

2022-07-29T02:21

2022-07-29T05:15

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ООН, 29 июл - РИА Новости. США стремятся исключить из важнейших переговоров в рамках рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности конструктивно настроенных участников, заявил на заседании группы российский представитель Константин Смирнов.Ранее США не выдали визу директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был бы возглавить делегацию России на сессии рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности. Сессия проходит в штаб-квартире ООН с понедельника.По словам Смирнова, Россия оказалась в беспрецедентно тяжелой ситуации в ходе нынешней сессии группы. Как указал дипломат, работа над проектом промежуточного доклада существенно затруднена. "Вынуждены вести процесс приведения текста в соответствие с нашими национальными интересами дистанционно, привлекая к круглосуточной работе представителей ведомств", - сказал Смирнов.По его словам, Россия стояла у истоков идеи об организации переговорного процесса в открытом, прозрачном и подлинно демократичном формате рабочей группы.Он добавил, что любое государство может попасть под визовой удар."В складывающейся условиях имели бы все основания заблокировать дальнейшую работу РГОС, однако нами и нашим товарищам в Москве движет стремление помочь общим усилиям в достижении взаимопонимания по повестке международной информационной безопасности, сохранить положительную динамику рабочей группы открытого состава", - отметил он.Дипломат выразил надежду, что нынешняя сессия рабочей группы завершится значимыми конструктивными итогами. "Во избежание рецидивов необоснованного и политизированного применения визовых ограничений, вредящего многосторонним переговорам в ООН, предлагаем включить во вступительную часть проекта доклада соответствующую правку", - отметил он.

https://ria.ru/20220727/oon-1805218301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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