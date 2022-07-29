https://ria.ru/20220729/vinnik-1805897889.html

США отозвали запрос об экстрадиции россиянина Винника

США отозвали запрос об экстрадиции россиянина Винника - РИА Новости, 29.07.2022

США отозвали запрос об экстрадиции россиянина Винника

Французский адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело подтвердил РИА Новости, что США полностью, а не частично отозвали запрос о его экстрадиции. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:04

2022-07-29T16:04

2022-07-29T16:19

в мире

дело александра винника

франция

сша

греция

александр винник

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ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французский адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело подтвердил РИА Новости, что США полностью, а не частично отозвали запрос о его экстрадиции.Греческий адвокат россиянина Зои Константопулу на пресс-конференции в четверг говорила, что из документов не ясно, как США отозвали запрос на экстрадицию Винника, направленный во Францию – полностью или частично. "Запрос, который США направили Франции об экстрадиции Винника, был отозван полностью", - сказал Бело, комментируя слова греческого адвоката.Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию.После отбытия наказания во Франции Винник должен был быть возвращен в Грецию для экстрадиции в США. Однако 29 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадицию россиянина в Грецию.

https://ria.ru/20220624/ukrainskiy-1798001444.html

франция

сша

греция

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Кирилл Волков

в мире, дело александра винника, франция, сша, греция, александр винник