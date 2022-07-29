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Нацбанк Украины запретил обменникам выставлять табло с курсом валют
Нацбанк Украины запретил обменникам выставлять табло с курсом валют - РИА Новости, 29.07.2022
Нацбанк Украины запретил обменникам выставлять табло с курсом валют
Нацбанк Украины запретил обменникам выставлять табло или иным способом информировать граждан о текущем курсе валют где-либо вне касс обменных пунктов, говорится РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:57
2022-07-29T19:57
2022-07-29T19:57
украина
национальный банк украины
валюта
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нацбанк Украины запретил обменникам выставлять табло или иным способом информировать граждан о текущем курсе валют где-либо вне касс обменных пунктов, говорится в сообщении регулятора."Эта информация (о курсе валют -ред.) будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений. В то же время небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается осуществлять информирование об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений, привлекая к ним дополнительное излишнее внимание любыми цифровыми значениями или символами", - говорится на сайте Нацбанка.Ранее Нацбанк Украины девальвировал национальную валюту - поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, после чего курс валюты в обменниках превысил 40 гривен за доллар.
https://ria.ru/20220421/kapital-1784756528.html
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украина, национальный банк украины, валюта
Нацбанк Украины запретил обменникам выставлять табло с курсом валют
Национальный банк Украины запретил обменным пунктам выставлять табло с курсом валют