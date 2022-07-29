https://ria.ru/20220729/ukraina-1805983343.html

В США назвали условие завершения конфликта на Украине

В США назвали условие завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 29.07.2022

В США назвали условие завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине должен завершиться с помощью переговоров, но только после отказа НАТО от идеи расширения за счет бывшей советской республики, заявил... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:22

2022-07-29T20:22

2022-07-29T20:44

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине должен завершиться с помощью переговоров, но только после отказа НАТО от идеи расширения за счет бывшей советской республики, заявил американский экономист Джеффри Сакс во время конференции Free Thoughts on the Future "Если мы хотим жить в стабильном мире, то нам нужно разрешить кризис. И не на условиях НАТО. Стоит понимать, что эскалация произошла потому, что США настаивали на расширении альянса на Восток", — обратил внимание он.По мнению Сакса, в основе беспрецедентной неустойчивости международных отношений лежит европейское безрассудство. Необходимо прекратить риторику "победы над Россией" и сесть за стол переговоров, но Вашингтон отказывается это принять, добавил специалист.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего стороны решили продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи. В конце марта состоялся очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил, что Украина передала письменные предложения по будущему договору. В Москве назвали их шагом навстречу, отметив, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Тем не менее позже министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по его словам, Киев представил свой проект соглашения, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле.

https://ria.ru/20220728/feyk-1805543001.html

https://ria.ru/20220726/borsch-1804916760.html

https://ria.ru/20220729/ukraina-1805883834.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, нато, россия, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, сергей лавров, сша