https://ria.ru/20220729/ukraina-1805964211.html

На Украине на 27 июля погибли 5237 мирных жителей, сообщили в ООН

На Украине на 27 июля погибли 5237 мирных жителей, сообщили в ООН - РИА Новости, 29.07.2022

На Украине на 27 июля погибли 5237 мирных жителей, сообщили в ООН

По данным на 27 июля, на Украине погибли 5237 гражданских, 7035 получили ранения, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:58

2022-07-29T18:58

2022-07-29T19:04

специальная военная операция на украине

в мире

розмари дикарло

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россия

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совет безопасности оон

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ООН, 29 июл – РИА Новости. По данным на 27 июля, на Украине погибли 5237 гражданских, 7035 получили ранения, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.По ее словам, эти цифры опираются на данные о подтвержденных инцидентах, а реальные цифры могут быть значительно выше."Как мы уже сообщали, большинство зарегистрированных потерь среди гражданского населения были вызваны взрывными устройствами с большой площадью поражения. Многие из этих видов оружия по своей природе неизбирательны при использовании в населенных районах, где они неизменно имеют разрушительные… последствия", - добавила ДиКарло.

https://ria.ru/20220729/zakonoproekt-1805738590.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

в мире, розмари дикарло, украина, россия, донбасс, совет безопасности оон, оон