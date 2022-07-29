https://ria.ru/20220729/ukraina-1805964211.html
На Украине на 27 июля погибли 5237 мирных жителей, сообщили в ООН
На Украине на 27 июля погибли 5237 мирных жителей, сообщили в ООН - РИА Новости, 29.07.2022
На Украине на 27 июля погибли 5237 мирных жителей, сообщили в ООН
По данным на 27 июля, на Украине погибли 5237 гражданских, 7035 получили ранения, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:58
2022-07-29T18:58
2022-07-29T19:04
специальная военная операция на украине
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россия
донбасс
совет безопасности оон
оон
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ООН, 29 июл – РИА Новости. По данным на 27 июля, на Украине погибли 5237 гражданских, 7035 получили ранения, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.По ее словам, эти цифры опираются на данные о подтвержденных инцидентах, а реальные цифры могут быть значительно выше."Как мы уже сообщали, большинство зарегистрированных потерь среди гражданского населения были вызваны взрывными устройствами с большой площадью поражения. Многие из этих видов оружия по своей природе неизбирательны при использовании в населенных районах, где они неизменно имеют разрушительные… последствия", - добавила ДиКарло.
https://ria.ru/20220729/zakonoproekt-1805738590.html
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РИА Новости
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в мире, розмари дикарло, украина, россия, донбасс, совет безопасности оон, оон
18:58 29.07.2022 (обновлено: 19:04 29.07.2022)
На Украине на 27 июля погибли 5237 мирных жителей, сообщили в ООН
Замгенсека ООН ДиКарло: на Украине на 27 июля погибли 5237 мирных жителей, 7035 ранены
ООН, 29 июл – РИА Новости. По данным на 27 июля, на Украине погибли 5237 гражданских, 7035 получили ранения, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"По состоянию на 27 июля, по данным Управления верховного комиссара по правам человека, 5237 человек погибли и 7035 были ранены", - сказала ДиКарло на заседании Совбеза ООН
.
По ее словам, эти цифры опираются на данные о подтвержденных инцидентах, а реальные цифры могут быть значительно выше.
"Как мы уже сообщали, большинство зарегистрированных потерь среди гражданского населения были вызваны взрывными устройствами с большой площадью поражения. Многие из этих видов оружия по своей природе неизбирательны при использовании в населенных районах, где они неизменно имеют разрушительные… последствия", - добавила ДиКарло.