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Британский историк описал "мрачный сценарий" будущего Украины - РИА Новости, 29.07.2022
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Британский историк описал "мрачный сценарий" будущего Украины
Британский историк описал "мрачный сценарий" будущего Украины - РИА Новости, 29.07.2022
Британский историк описал "мрачный сценарий" будущего Украины
США совершили на Украине тактическую ошибку, из-за которой Киев рискует столкнуться с огромными трудностями уже осенью, написал британский историк, профессор... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:33
2022-07-29T16:34
в мире
джо байден
сша
украина
киев
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США совершили на Украине тактическую ошибку, из-за которой Киев рискует столкнуться с огромными трудностями уже осенью, написал британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон в статье для немецкого издания Focus."Правительство президента США Джо Байдена не сделало ничего, чтобы урегулировать украинский кризис на первоначальном этапе. &lt;…&gt; На мой взгляд, это очень глупая ошибка", — считает историк.По его мнению, чем дольше будет затягиваться конфликт, тем менее охотно западные страны будут помогать Киеву.Фергюсон спрогнозировал, что уже осенью решимость западных стран помогать Украине ослабнет окончательно, к тому же антироссийские санкции не принесут ожидаемого эффекта.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.При этом США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивает конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220729/ukraina-1805776584.html
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сша
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в мире, джо байден, сша, украина, киев, россия, санкции в отношении россии
15:33 29.07.2022 (обновлено: 16:34 29.07.2022)
 
Британский историк описал "мрачный сценарий" будущего Украины

Британский историк Фергюсон спрогнозировал проблемы для Киева в случае затягивания кризиса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США совершили на Украине тактическую ошибку, из-за которой Киев рискует столкнуться с огромными трудностями уже осенью, написал британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон в статье для немецкого издания Focus.
"Правительство президента США Джо Байдена не сделало ничего, чтобы урегулировать украинский кризис на первоначальном этапе. <…> На мой взгляд, это очень глупая ошибка", — считает историк.
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По его мнению, чем дольше будет затягиваться конфликт, тем менее охотно западные страны будут помогать Киеву.
"На Западе уже отчетливо заметна усталость от украинской повестки. <…> У единства есть срок годности", — заявил эксперт.
Фергюсон спрогнозировал, что уже осенью решимость западных стран помогать Украине ослабнет окончательно, к тому же антироссийские санкции не принесут ожидаемого эффекта.
"Осенью Запад неизбежно начнет призывать Киев пойти на территориальные уступки, что приведет к фактическому разделу страны", — заключил историк.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
При этом США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивает конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС.
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В миреДжо БайденСШАУкраинаКиевРоссияСанкции в отношении России
 
 
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