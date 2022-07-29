15:33 29.07.2022 (обновлено: 16:34 29.07.2022)
Британский историк описал "мрачный сценарий" будущего Украины
Британский историк Фергюсон спрогнозировал проблемы для Киева в случае затягивания кризиса
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США совершили на Украине тактическую ошибку, из-за которой Киев рискует столкнуться с огромными трудностями уже осенью, написал британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон в статье для немецкого издания Focus.
"Правительство президента США Джо Байдена не сделало ничего, чтобы урегулировать украинский кризис на первоначальном этапе. <…> На мой взгляд, это очень глупая ошибка", — считает историк.
По его мнению, чем дольше будет затягиваться конфликт, тем менее охотно западные страны будут помогать Киеву.
"На Западе уже отчетливо заметна усталость от украинской повестки. <…> У единства есть срок годности", — заявил эксперт.
Фергюсон спрогнозировал, что уже осенью решимость западных стран помогать Украине ослабнет окончательно, к тому же антироссийские санкции не принесут ожидаемого эффекта.
"Осенью Запад неизбежно начнет призывать Киев пойти на территориальные уступки, что приведет к фактическому разделу страны", — заключил историк.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
При этом США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивает конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС.