https://ria.ru/20220729/ukraina-1805883834.html

Британский историк описал "мрачный сценарий" будущего Украины

Британский историк описал "мрачный сценарий" будущего Украины - РИА Новости, 29.07.2022

Британский историк описал "мрачный сценарий" будущего Украины

США совершили на Украине тактическую ошибку, из-за которой Киев рискует столкнуться с огромными трудностями уже осенью, написал британский историк, профессор... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:33

2022-07-29T15:33

2022-07-29T16:34

в мире

джо байден

сша

украина

киев

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США совершили на Украине тактическую ошибку, из-за которой Киев рискует столкнуться с огромными трудностями уже осенью, написал британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон в статье для немецкого издания Focus."Правительство президента США Джо Байдена не сделало ничего, чтобы урегулировать украинский кризис на первоначальном этапе. <…> На мой взгляд, это очень глупая ошибка", — считает историк.По его мнению, чем дольше будет затягиваться конфликт, тем менее охотно западные страны будут помогать Киеву.Фергюсон спрогнозировал, что уже осенью решимость западных стран помогать Украине ослабнет окончательно, к тому же антироссийские санкции не принесут ожидаемого эффекта.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.При этом США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивает конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220729/ukraina-1805776584.html

https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html

сша

украина

киев

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, сша, украина, киев, россия, санкции в отношении россии