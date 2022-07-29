Рейтинг@Mail.ru
Северная Македония передала Украине танки, которые хотела утилизировать - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/ukraina-1805876638.html
Северная Македония передала Украине танки, которые хотела утилизировать
Северная Македония передала Украине танки, которые хотела утилизировать - РИА Новости, 29.07.2022
Северная Македония передала Украине танки, которые хотела утилизировать
Власти Северной Македонии передали Украине танки третьего поколения Т-72, подлежащие плановой утилизации, сообщил портал "360 степени" со ссылкой на заявление... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:11
2022-07-29T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
северная македония
т-72 "урал"
украина
сша
войска воздушно-космической обороны
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805902463_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_8bc15f98da7521f2eee4566ee0bfe35e.jpg
БЕЛГРАД, 29 июл — РИА Новости. Власти Северной Македонии передали Украине танки третьего поколения Т-72, подлежащие плановой утилизации, сообщил портал "360 степени" со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.Ранее в местных социальных сетях появились фотографии и видеозаписи с колоннами грузовиков, перевозящих танки. В ответ на запросы СМИ оборонное ведомство не стало называть количество передаваемых машин, но рассказало об их состоянии."Речь идет о третьем поколении танков, которые с развитием технологий через несколько лет были бы неконкурентоспособны и несовместимы с требованиями и со снабжением на западной платформе. В предстоящем периоде должны были бы расходоваться ресурсы на их уничтожение, что является нецелесообразным", — пояснили в Минобороны.Уточняется, что танковый батальон Северной Македонии после передачи машин расформируют, по соглашению с США на следующей неделе в порт Салоников вместо него прибудут первые шесть бронеавтомобилей JLTV.Как писали местные издания, Скопье располагало 31 танком Т-72, переданным Москвой во время вооруженного конфликта с албанскими сепаратистами — боевиками Армии национального освобождения в 2001 году.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса США и союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Так, американский президент Джо Байден ранее подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Россия не раз указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В Минобороны предупреждали, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике. На этой неделе руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что наращивание поставок оружия Киеву может вынудить Москву перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия применяемых Украиной реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220726/evropa-1804897795.html
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
https://ria.ru/20220729/ukraina-1805825524.html
северная македония
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805902463_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b40cbf18f0235a15798c67775333fcd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северная македония, т-72 "урал", украина, сша, войска воздушно-космической обороны, нато, джо байден, константин гаврилов
15:11 29.07.2022 (обновлено: 19:28 29.07.2022)
 
Северная Македония передала Украине танки, которые хотела утилизировать

Минобороны Северной Македонии сообщило о передаче Украине полученных от России танков Т-72

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТанки Т-72 на Львовском бронетанковом заводе
Танки Т-72 на Львовском бронетанковом заводе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Танки Т-72 на Львовском бронетанковом заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 29 июл — РИА Новости. Власти Северной Македонии передали Украине танки третьего поколения Т-72, подлежащие плановой утилизации, сообщил портал "360 степени" со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.
Ранее в местных социальных сетях появились фотографии и видеозаписи с колоннами грузовиков, перевозящих танки. В ответ на запросы СМИ оборонное ведомство не стало называть количество передаваемых машин, но рассказало об их состоянии.
Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового оружия NLAW - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 08:00
Европу будут убивать из ее собственного оружия
"Речь идет о третьем поколении танков, которые с развитием технологий через несколько лет были бы неконкурентоспособны и несовместимы с требованиями и со снабжением на западной платформе. В предстоящем периоде должны были бы расходоваться ресурсы на их уничтожение, что является нецелесообразным", — пояснили в Минобороны.
Уточняется, что танковый батальон Северной Македонии после передачи машин расформируют, по соглашению с США на следующей неделе в порт Салоников вместо него прибудут первые шесть бронеавтомобилей JLTV.
Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров Корпуса морской пехоты США перед погрузкой на самолет ВВС США C-17 Globemaster III на авиабазе Марч - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Из Советского Союза". Чем Запад на самом деле помогает Киеву
Как писали местные издания, Скопье располагало 31 танком Т-72, переданным Москвой во время вооруженного конфликта с албанскими сепаратистами — боевиками Армии национального освобождения в 2001 году.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса США и союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Так, американский президент Джо Байден ранее подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
Россия не раз указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В Минобороны предупреждали, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике. На этой неделе руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что наращивание поставок оружия Киеву может вынудить Москву перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия применяемых Украиной реактивных систем залпового огня.
Американская военная техника на борту грузового корабля во время доставки на Украину - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
12:33Специальная военная операция на Украине
В Киеве призвали Запад нарастить поставки оружия для нужд Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверная МакедонияТ-72 "Урал"УкраинаСШАВойска воздушно-космической обороныНАТОДжо БайденКонстантин Гаврилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала