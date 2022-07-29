15:11 29.07.2022 (обновлено: 19:28 29.07.2022)
Северная Македония передала Украине танки, которые хотела утилизировать
Минобороны Северной Македонии сообщило о передаче Украине полученных от России танков Т-72
Танки Т-72 на Львовском бронетанковом заводе. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 июл — РИА Новости. Власти Северной Македонии передали Украине танки третьего поколения Т-72, подлежащие плановой утилизации, сообщил портал "360 степени" со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.
Ранее в местных социальных сетях появились фотографии и видеозаписи с колоннами грузовиков, перевозящих танки. В ответ на запросы СМИ оборонное ведомство не стало называть количество передаваемых машин, но рассказало об их состоянии.
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"Речь идет о третьем поколении танков, которые с развитием технологий через несколько лет были бы неконкурентоспособны и несовместимы с требованиями и со снабжением на западной платформе. В предстоящем периоде должны были бы расходоваться ресурсы на их уничтожение, что является нецелесообразным", — пояснили в Минобороны.
Уточняется, что танковый батальон Северной Македонии после передачи машин расформируют, по соглашению с США на следующей неделе в порт Салоников вместо него прибудут первые шесть бронеавтомобилей JLTV.
Как писали местные издания, Скопье располагало 31 танком Т-72, переданным Москвой во время вооруженного конфликта с албанскими сепаратистами — боевиками Армии национального освобождения в 2001 году.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса США и союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Так, американский президент Джо Байден ранее подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
Россия не раз указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В Минобороны предупреждали, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике. На этой неделе руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что наращивание поставок оружия Киеву может вынудить Москву перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия применяемых Украиной реактивных систем залпового огня.