https://ria.ru/20220729/ukraina-1805876638.html

Северная Македония передала Украине танки, которые хотела утилизировать

Северная Македония передала Украине танки, которые хотела утилизировать - РИА Новости, 29.07.2022

Северная Македония передала Украине танки, которые хотела утилизировать

Власти Северной Македонии передали Украине танки третьего поколения Т-72, подлежащие плановой утилизации, сообщил портал "360 степени" со ссылкой на заявление... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:11

2022-07-29T15:11

2022-07-29T19:28

специальная военная операция на украине

в мире

северная македония

т-72 "урал"

украина

сша

войска воздушно-космической обороны

нато

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БЕЛГРАД, 29 июл — РИА Новости. Власти Северной Македонии передали Украине танки третьего поколения Т-72, подлежащие плановой утилизации, сообщил портал "360 степени" со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.Ранее в местных социальных сетях появились фотографии и видеозаписи с колоннами грузовиков, перевозящих танки. В ответ на запросы СМИ оборонное ведомство не стало называть количество передаваемых машин, но рассказало об их состоянии."Речь идет о третьем поколении танков, которые с развитием технологий через несколько лет были бы неконкурентоспособны и несовместимы с требованиями и со снабжением на западной платформе. В предстоящем периоде должны были бы расходоваться ресурсы на их уничтожение, что является нецелесообразным", — пояснили в Минобороны.Уточняется, что танковый батальон Северной Македонии после передачи машин расформируют, по соглашению с США на следующей неделе в порт Салоников вместо него прибудут первые шесть бронеавтомобилей JLTV.Как писали местные издания, Скопье располагало 31 танком Т-72, переданным Москвой во время вооруженного конфликта с албанскими сепаратистами — боевиками Армии национального освобождения в 2001 году.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса США и союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Так, американский президент Джо Байден ранее подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Россия не раз указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В Минобороны предупреждали, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике. На этой неделе руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что наращивание поставок оружия Киеву может вынудить Москву перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия применяемых Украиной реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220726/evropa-1804897795.html

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

https://ria.ru/20220729/ukraina-1805825524.html

северная македония

украина

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северная македония, т-72 "урал", украина, сша, войска воздушно-космической обороны, нато, джо байден, константин гаврилов