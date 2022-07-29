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В Киеве призвали Запад нарастить поставки оружия для нужд Украины - РИА Новости, 29.07.2022
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В Киеве призвали Запад нарастить поставки оружия для нужд Украины
В Киеве призвали Запад нарастить поставки оружия для нужд Украины - РИА Новости, 29.07.2022
В Киеве призвали Запад нарастить поставки оружия для нужд Украины
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что при нынешнем уровне поставок оружия Киеву со стороны Запада украинские войска способны вести боевые... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:33
2022-07-29T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
антон геращенко
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что при нынешнем уровне поставок оружия Киеву со стороны Запада украинские войска способны вести боевые действия еще лишь несколько месяцев."При нашем нынешнем уровне поставок, без материальной поддержки Запада, Украина способна воевать еще лишь несколько месяцев", - заявил он в интервью американскому изданию Newsweek.Он отметил, что западным странам следует нарастить промышленное производство вооружения, чтобы "удовлетворить потребности" Киева.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, нато, антон геращенко
12:33 29.07.2022 (обновлено: 12:34 29.07.2022)
 
В Киеве призвали Запад нарастить поставки оружия для нужд Украины

Геращенко: Киев сможет воевать всего несколько месяцев, если Запад не нарастит поставки

© AP Photo / Johanna Geron, PoolАмериканская военная техника на борту грузового корабля во время доставки на Украину
Американская военная техника на борту грузового корабля во время доставки на Украину - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Johanna Geron, Pool
Американская военная техника на борту грузового корабля во время доставки на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что при нынешнем уровне поставок оружия Киеву со стороны Запада украинские войска способны вести боевые действия еще лишь несколько месяцев.
"При нашем нынешнем уровне поставок, без материальной поддержки Запада, Украина способна воевать еще лишь несколько месяцев", - заявил он в интервью американскому изданию Newsweek.
Он отметил, что западным странам следует нарастить промышленное производство вооружения, чтобы "удовлетворить потребности" Киева.
"Американским и европейским заводам нужно наращивать производство, потому что если поставки боеприпасов прекратятся, то все те высокотехнологичные системы, которые мы получаем, вдруг станут всего лишь металлоломом", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОАнтон Геращенко
 
 
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