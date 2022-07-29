12:25 29.07.2022 (обновлено: 12:38 29.07.2022)
Норвегия передала Украине 14 бронированных машин
Норвегия передала Украине 14 бронированных патрульных автомобилей IVECO LAV III
Многоцелевой бронированный автомобиль Iveco LMV вооруженных сил Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Норвегия передала Украине 14 бронированных машин IVECO LAV III, говорится в сообщении правительства королевства.
"Норвегия передала в дар Украине 14 бронированных патрульных автомобилей IVECO LAV III. Эти машины обладают хорошей мобильностью и защитой и относятся к тому же типу, который норвежские войска использовали в Афганистане", - сообщили в правительстве.
В начале июля премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре посетил Украину, побывал в разрушенных районах и пообещал, что королевство выделит 10 миллиардов крон (примерно 10 миллионов евро) Украине.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.