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Норвегия передала Украине 14 бронированных машин - РИА Новости, 29.07.2022
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Норвегия передала Украине 14 бронированных машин
Норвегия передала Украине 14 бронированных машин - РИА Новости, 29.07.2022
Норвегия передала Украине 14 бронированных машин
Норвегия передала Украине 14 бронированных машин IVECO LAV III, говорится в сообщении правительства королевства. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:25
2022-07-29T12:38
в мире
украина
норвегия
оружие
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Норвегия передала Украине 14 бронированных машин IVECO LAV III, говорится в сообщении правительства королевства."Норвегия передала в дар Украине 14 бронированных патрульных автомобилей IVECO LAV III. Эти машины обладают хорошей мобильностью и защитой и относятся к тому же типу, который норвежские войска использовали в Афганистане", - сообщили в правительстве.В начале июля премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре посетил Украину, побывал в разрушенных районах и пообещал, что королевство выделит 10 миллиардов крон (примерно 10 миллионов евро) Украине.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805539973.html
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в мире, украина, норвегия, оружие
12:25 29.07.2022 (обновлено: 12:38 29.07.2022)
 
Норвегия передала Украине 14 бронированных машин

Норвегия передала Украине 14 бронированных патрульных автомобилей IVECO LAV III

CC BY 2.0 / PRT Meymaneh / Многоцелевой бронированный автомобиль Iveco LMV вооруженных сил Норвегии
Многоцелевой бронированный автомобиль Iveco LMV вооруженных сил Норвегии - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
CC BY 2.0 / PRT Meymaneh /
Многоцелевой бронированный автомобиль Iveco LMV вооруженных сил Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Норвегия передала Украине 14 бронированных машин IVECO LAV III, говорится в сообщении правительства королевства.
"Норвегия передала в дар Украине 14 бронированных патрульных автомобилей IVECO LAV III. Эти машины обладают хорошей мобильностью и защитой и относятся к тому же типу, который норвежские войска использовали в Афганистане", - сообщили в правительстве.
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РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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