https://ria.ru/20220729/ukraina-1805794448.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ - РИА Новости, 29.07.2022
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ
ВС РФ нанесли высокоточные ракетные удары по 57-й мотопехотной бригаде украинских войск в Черниговской области, в результате чего бригада понесла критические... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:08
2022-07-29T11:08
2022-07-29T12:50
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805826206_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7e3c505ad33095a2b6c9a7394b5c33af.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли высокоточные ракетные удары по 57-й мотопехотной бригаде украинских войск в Черниговской области, в результате чего бригада понесла критические потери, сообщили в пятницу в Минобороны России."Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское", - сообщили в Минобороны."Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля текущего года нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях. В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке на Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области", - добавили в Минобороны.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805826206_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_191b021c3836e3dda2106efe066dc4a5.jpg
Минобороны РФ о разгроме резервов ВСУ в Киевской и Черниговской областях
ВС РФ 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по резервам противника в Киевской и Черниговской областях
2022-07-29T11:08
true
PT2M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
11:08 29.07.2022 (обновлено: 12:50 29.07.2022)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ
Минобороны сообщило о критических потерях 57-й мотопехотной бригады украинских войск