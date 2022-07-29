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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ - РИА Новости, 29.07.2022
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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ - РИА Новости, 29.07.2022
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ
ВС РФ нанесли высокоточные ракетные удары по 57-й мотопехотной бригаде украинских войск в Черниговской области, в результате чего бригада понесла критические... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:08
2022-07-29T12:50
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли высокоточные ракетные удары по 57-й мотопехотной бригаде украинских войск в Черниговской области, в результате чего бригада понесла критические потери, сообщили в пятницу в Минобороны России."Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское", - сообщили в Минобороны."Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля текущего года нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях. В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке на Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области", - добавили в Минобороны.
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Минобороны РФ о разгроме резервов ВСУ в Киевской и Черниговской областях
ВС РФ 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по резервам противника в Киевской и Черниговской областях
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
11:08 29.07.2022 (обновлено: 12:50 29.07.2022)
 
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ

Минобороны сообщило о критических потерях 57-й мотопехотной бригады украинских войск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли высокоточные ракетные удары по 57-й мотопехотной бригаде украинских войск в Черниговской области, в результате чего бригада понесла критические потери, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское", - сообщили в Минобороны.
"Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля текущего года нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях. В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке на Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области", - добавили в Минобороны.
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