https://ria.ru/20220729/ukraina-1805794448.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ - РИА Новости, 29.07.2022

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ

ВС РФ нанесли высокоточные ракетные удары по 57-й мотопехотной бригаде украинских войск в Черниговской области, в результате чего бригада понесла критические... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:08

2022-07-29T11:08

2022-07-29T12:50

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли высокоточные ракетные удары по 57-й мотопехотной бригаде украинских войск в Черниговской области, в результате чего бригада понесла критические потери, сообщили в пятницу в Минобороны России."Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское", - сообщили в Минобороны."Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля текущего года нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях. В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке на Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области", - добавили в Минобороны.

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о разгроме резервов ВСУ в Киевской и Черниговской областях ВС РФ 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по резервам противника в Киевской и Черниговской областях 2022-07-29T11:08 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины