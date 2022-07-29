https://ria.ru/20220729/ukraina-1805791976.html

Берлускони обсудил с послом России действия Москвы на Украине

Берлускони обсудил с послом России действия Москвы на Украине - РИА Новости, 29.07.2022

Берлускони обсудил с послом России действия Москвы на Украине

Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони рассказал, что получил от посла РФ в Риме Сергея Разова объяснения позиции России по... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:03

2022-07-29T11:03

2022-07-29T11:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

италия

сильвио берлускони

сергей разов

ситуация в днр и лнр

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РИМ, 29 июл – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони рассказал, что получил от посла РФ в Риме Сергея Разова объяснения позиции России по ситуации на Украине. Как пишет в пятницу газета la Repubblica, Берлускони якобы поделился этим с соратниками и министрами от своей партии."Я разговаривал с послом России в Италии Разовым. Он объяснил мне их причины, что сделал Зеленский. Он сказал мне, что это действия Украины привели к гибели двадцати тысяч человек на спорных территориях. И что вторжение было необходимо, потому что был риск, что Украина нападет на Россию", - приводятся в публикации слова Берлускони. По сообщению издания, разговор, предположительно, имел место на прошлой неделе в разгар политического кризиса, который затем завершился распадом правящей коалиции и назначением досрочных выборов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220728/dialog-1805585264.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, италия, сильвио берлускони, сергей разов, ситуация в днр и лнр