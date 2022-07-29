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Берлускони обсудил с послом России действия Москвы на Украине - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/ukraina-1805791976.html
Берлускони обсудил с послом России действия Москвы на Украине
Берлускони обсудил с послом России действия Москвы на Украине - РИА Новости, 29.07.2022
Берлускони обсудил с послом России действия Москвы на Украине
Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони рассказал, что получил от посла РФ в Риме Сергея Разова объяснения позиции России по... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:03
2022-07-29T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
италия
сильвио берлускони
сергей разов
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 29 июл – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони рассказал, что получил от посла РФ в Риме Сергея Разова объяснения позиции России по ситуации на Украине. Как пишет в пятницу газета la Repubblica, Берлускони якобы поделился этим с соратниками и министрами от своей партии."Я разговаривал с послом России в Италии Разовым. Он объяснил мне их причины, что сделал Зеленский. Он сказал мне, что это действия Украины привели к гибели двадцати тысяч человек на спорных территориях. И что вторжение было необходимо, потому что был риск, что Украина нападет на Россию", - приводятся в публикации слова Берлускони. По сообщению издания, разговор, предположительно, имел место на прошлой неделе в разгар политического кризиса, который затем завершился распадом правящей коалиции и назначением досрочных выборов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, италия, сильвио берлускони, сергей разов, ситуация в днр и лнр
11:03 29.07.2022
 
Берлускони обсудил с послом России действия Москвы на Украине

Берлускони заявил, что получил от посла в Риме Разова объяснения позиции России по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЛидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони
Лидер партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 29 июл – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони рассказал, что получил от посла РФ в Риме Сергея Разова объяснения позиции России по ситуации на Украине. Как пишет в пятницу газета la Repubblica, Берлускони якобы поделился этим с соратниками и министрами от своей партии.
"Я разговаривал с послом России в Италии Разовым. Он объяснил мне их причины, что сделал Зеленский. Он сказал мне, что это действия Украины привели к гибели двадцати тысяч человек на спорных территориях. И что вторжение было необходимо, потому что был риск, что Украина нападет на Россию", - приводятся в публикации слова Берлускони. По сообщению издания, разговор, предположительно, имел место на прошлой неделе в разгар политического кризиса, который затем завершился распадом правящей коалиции и назначением досрочных выборов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Лидер партии Лига Севера Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 14:30
В Италии призвали Запад к диалогу с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаИталияСильвио БерлускониСергей РазовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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