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Самолеты ВКС уничтожили украинские ЗРК "Тор" и "Бук" под Харьковом и в ДНР

Самолеты ВКС уничтожили украинские ЗРК "Тор" и "Бук" под Харьковом и в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022

Самолеты ВКС уничтожили украинские ЗРК "Тор" и "Бук" под Харьковом и в ДНР

Самолеты ВКС РФ Су-35С и Су-34 уничтожили зенитные ракетные комплексы "Тор" и "Бук" в Харьковской области и ДНР, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:02

2022-07-29T11:02

2022-07-29T12:50

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

войска воздушно-космической обороны

тор (зенитный ракетный комплекс)

су-35с

су-34

украина

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Самолеты ВКС РФ Су-35С и Су-34 уничтожили зенитные ракетные комплексы "Тор" и "Бук" в Харьковской области и ДНР, сообщило в пятницу Минобороны России."В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, войска воздушно-космической обороны, тор (зенитный ракетный комплекс), су-35с, су-34, украина