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Самолеты ВКС уничтожили украинские ЗРК "Тор" и "Бук" под Харьковом и в ДНР
Самолеты ВКС уничтожили украинские ЗРК "Тор" и "Бук" под Харьковом и в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022
Самолеты ВКС уничтожили украинские ЗРК "Тор" и "Бук" под Харьковом и в ДНР
Самолеты ВКС РФ Су-35С и Су-34 уничтожили зенитные ракетные комплексы "Тор" и "Бук" в Харьковской области и ДНР, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:02
2022-07-29T11:02
2022-07-29T12:50
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
войска воздушно-космической обороны
тор (зенитный ракетный комплекс)
су-35с
су-34
украина
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Самолеты ВКС РФ Су-35С и Су-34 уничтожили зенитные ракетные комплексы "Тор" и "Бук" в Харьковской области и ДНР, сообщило в пятницу Минобороны России."В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, войска воздушно-космической обороны, тор (зенитный ракетный комплекс), су-35с, су-34, украина
11:02 29.07.2022 (обновлено: 12:50 29.07.2022)
Самолеты ВКС уничтожили украинские ЗРК "Тор" и "Бук" под Харьковом и в ДНР
Минобороны: самолеты ВКС уничтожили два украинских ЗРК "Тор" и "Бук" под Харьковом и в ДНР