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В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.07.2022
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В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине
В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.07.2022
В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине
Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обменялись мнениями о конфликте на Украине и обеспокоенностями относительно его... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T00:40
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украина
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сша
китай
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обменялись мнениями о конфликте на Украине и обеспокоенностями относительно его возможного развития, сообщила журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."Оба лидера обменялись мнениями о том, где мы сейчас находимся в отношении этого конфликта, а также обеспокоенностями о том, как ситуация может развиваться", - сказала чиновница.Она добавила, что не слышала в разговоре двух лидеров ничего, что могла бы охарактеризовать как прорывные решения по поводу ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220729/zelenskiy-1805738107.html
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украина, в мире, сша, китай
00:40 29.07.2022 (обновлено: 00:45 29.07.2022)
 
В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине

Белый дом заявил, что Байден и Си Цзиньпин обменялись мнениями о ситуации на Украине

© AP Photo / The White HouseПрезидент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / The White House
Президент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обменялись мнениями о конфликте на Украине и обеспокоенностями относительно его возможного развития, сообщила журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Оба лидера обменялись мнениями о том, где мы сейчас находимся в отношении этого конфликта, а также обеспокоенностями о том, как ситуация может развиваться", - сказала чиновница.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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Она добавила, что не слышала в разговоре двух лидеров ничего, что могла бы охарактеризовать как прорывные решения по поводу ситуации на Украине.
 
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