https://ria.ru/20220729/ukraina-1805738806.html
В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине
В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.07.2022
В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине
Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обменялись мнениями о конфликте на Украине и обеспокоенностями относительно его... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T00:40
2022-07-29T00:40
2022-07-29T00:45
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обменялись мнениями о конфликте на Украине и обеспокоенностями относительно его возможного развития, сообщила журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."Оба лидера обменялись мнениями о том, где мы сейчас находимся в отношении этого конфликта, а также обеспокоенностями о том, как ситуация может развиваться", - сказала чиновница.Она добавила, что не слышала в разговоре двух лидеров ничего, что могла бы охарактеризовать как прорывные решения по поводу ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220729/zelenskiy-1805738107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша, китай
00:40 29.07.2022 (обновлено: 00:45 29.07.2022)
В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине
Белый дом заявил, что Байден и Си Цзиньпин обменялись мнениями о ситуации на Украине