https://ria.ru/20220729/ukraina-1805738806.html

В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине

В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.07.2022

В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обменялись мнениями о конфликте на Украине и обеспокоенностями относительно его... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T00:40

2022-07-29T00:40

2022-07-29T00:45

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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обменялись мнениями о конфликте на Украине и обеспокоенностями относительно его возможного развития, сообщила журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."Оба лидера обменялись мнениями о том, где мы сейчас находимся в отношении этого конфликта, а также обеспокоенностями о том, как ситуация может развиваться", - сказала чиновница.Она добавила, что не слышала в разговоре двух лидеров ничего, что могла бы охарактеризовать как прорывные решения по поводу ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220729/zelenskiy-1805738107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, в мире, сша, китай