https://ria.ru/20220729/ucheniya-1805988272.html

Захарова ответила на призыв Японии к России не проводить учения на Курилах

Захарова ответила на призыв Японии к России не проводить учения на Курилах - РИА Новости, 29.07.2022

Захарова ответила на призыв Японии к России не проводить учения на Курилах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование Японии к России не проводить военных учений на Курильских островах, заявила, что в Токио РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:57

2022-07-29T20:57

2022-07-29T21:39

россия

япония

курильские острова

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование Японии к России не проводить военных учений на Курильских островах, заявила, что в Токио с таким же успехом могли бы потребовать, чтобы солнце всходило на западе.Заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки заявил в четверг, что правительство Японии направило по дипломатическим каналам представление России с призывом исключить район "северных территорий", как в Токио именуют южные острова Курильской гряды, из зоны планируемых военных учений.Сам же протест японской стороны она назвала неуместным."Вынуждены вновь напомнить прописную истину - южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, суверенитет над которой принадлежит нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и не подлежит сомнению", - заключила дипломат.Минобороны России заявило на этой неделе, что с 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа под руководством начальника Генштаба проведут стратегические командно-штабные учения "Восток". В маневрах, которые охватят 13 полигонов, совместно с войсками ВВО задействуют ВДВ, Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.

https://ria.ru/20220728/zakharova-1805534055.html

россия

япония

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, япония, курильские острова, воздушно-десантные войска россии