20:57 29.07.2022 (обновлено: 21:39 29.07.2022)
Захарова ответила на призыв Японии к России не проводить учения на Курилах
Захарова назвала протест Японии из-за военных учений России на Курилах неуместным
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование Японии к России не проводить военных учений на Курильских островах, заявила, что в Токио с таким же успехом могли бы потребовать, чтобы солнце всходило на западе.
Заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки заявил в четверг, что правительство Японии направило по дипломатическим каналам представление России с призывом исключить район "северных территорий", как в Токио именуют южные острова Курильской гряды, из зоны планируемых военных учений.
"Господин Исодзаки с таким же успехом мог бы потребовать, чтобы солнце всходило не на востоке, а на западе. Кстати, не исключаем, что представляемая им администрация Фумио Кисиды действительно этого хочет, судя по ее пресловутой зацикленности на солидарности с США и другими странами "западного лагеря", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Сам же протест японской стороны она назвала неуместным.
"Вынуждены вновь напомнить прописную истину - южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, суверенитет над которой принадлежит нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и не подлежит сомнению", - заключила дипломат.
Минобороны России заявило на этой неделе, что с 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа под руководством начальника Генштаба проведут стратегические командно-штабные учения "Восток". В маневрах, которые охватят 13 полигонов, совместно с войсками ВВО задействуют ВДВ, Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.