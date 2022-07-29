https://ria.ru/20220729/turbiny-1805970289.html

Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах

Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах - РИА Новости, 29.07.2022

Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах

Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах "Северного потока", заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром"... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T19:23

2022-07-29T19:23

2022-07-29T22:31

siemens

северный поток

газпром

виталий маркелов

экономика

германия

канада

россия

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах "Северного потока", заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия 24"."Мы неоднократно обращались в российское представительство Siemens. Отправили десять писем. Компанией устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным, к сожалению, мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности двигателей", — рассказал он.По словам Маркелова, неисправными признаны двигатели с номерами 075, 076 и 120, у которых в мае–июне зафиксировали 11 аварийных отказов. Сейчас они находятся в вынужденном простое. Еще один двигатель — с номером 072 — с апреля готов к отправке на завод Siemens в Канаду, а двигатели с номерами 074 и 121 в июне и июле выработали межремонтный ресурс. Ростехнадзор выдал по ним предостережение о запрете эксплуатации, добавил представитель компании.Вместе с тем он заявил об отсутствии полного пакета документов с разрешением для транспортировки и ремонта двигателей. Снятие ограничений, в том числе по предписанию Ростехнадзора, допустимо только когда производитель — Siemens —устранит неисправности, пояснил зампред.Он напомнил, что сроки проведения капитального ремонта имеют критическое значение для работы "Портовой" и газопровода "Северный поток", что особенно важно для поставок газа в предстоящем осенне-зимнем периоде.Маркелов также отметил, что отправка газотурбинного двигателя из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта. Теперь компании приходится оценивать влияние санкций Евросоюза и учитывать возможные риски, связанные с блокировкой и арестом двигателя на территории стран ЕС.Согласно контракту, поставщиком выступает компания Industrial Turbine Company Limited, к которой применяются требования английского законодательства, поэтому "Газпром" вынужден оценивать ограничительные меры, введенные Великобританией, пояснил зампред.Кроме того, он обратил внимание, что разрешения, представленные канадскими властями, не учитывают условий действующего контракта и выданы в адрес компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у России нет контрактных отношений.Маркелов добавил, что "Газпром" в скором времени опубликует часть переписки с Siemens по поводу ремонта турбин.В середине июня российский газовый концерн сократил прокачку по трубопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. На прошлой неделе министр экономики ФРГ Роберт Хабек подтвердил доставку турбины и отметил, что о ее передаче "Газпрому" сообщат по факту. При этом Берлин "из соображений безопасности" не уточняет, где сейчас находится агрегат."Газпром" 25 июля сообщил, что останавливает на КС "Портовая" эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens. Как пояснили в компании, это связано с необходимостью отправить его на регламентный ремонт. Теперь суточная производительность компрессионной станции не превышает 33 миллионов кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220727/turbiny-1805374903.html

https://ria.ru/20220701/gazprom-1799564538.html

https://ria.ru/20220725/gaz-1804898784.html

https://ria.ru/20220726/turbina-1805047712.html

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siemens, северный поток, газпром, виталий маркелов, экономика, германия, канада, россия, роберт хабек