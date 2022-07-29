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Газпром: отправка турбины Siemens из Канады в Германию нарушает контракт - РИА Новости, 29.07.2022
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Газпром: отправка турбины Siemens из Канады в Германию нарушает контракт
Газпром: отправка турбины Siemens из Канады в Германию нарушает контракт - РИА Новости, 29.07.2022
Газпром: отправка турбины Siemens из Канады в Германию нарушает контракт
Отправка турбины Siemens для "Северного потока" из Канады в Германию нарушает договоренности, сообщил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:17
2022-07-29T21:06
экономика
германия
канада
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Отправка турбины Siemens для "Северного потока" из Канады в Германию нарушает договоренности, сообщил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов."Мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".Теперь компания вынуждена оценивать влияние санкций ЕС и учитывать возможные риски, связанные с блокировкой и арестом двигателя на территории стран Евросоюза. Поставщиком по контракту, подчеркнул Маркелов, является английская компания Industrial Turbine Company Limited, к ней применимы требования английского законодательства и сейчас "Газпром" вынужден оценивать санкционные ограничения, установленные Великобританией."Кроме того, в очередной раз обращаю внимание, что разрешения, представленные канадскими властями, не учитывают условий действующего контракта и выданы в адрес компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у нас нет контрактных отношений", — добавил он.Дополнительные опасения вызывает также риск нарушения условий канадского разрешения о поставке двигателя в Германию, а не в Россию, также отметил Маркелов. Если конечной точкой поставки будет являться Россия, то канадские власти, как полагают в компании, могут усмотреть в этом нарушение или обход своего условия и на этом основании отозвать уже выданные ранее разрешения. Это сделает невозможным последующий ремонт также других двигателей на территории Канады, добавил он.Маркелов также анонсировал, что Москва опубликует отрывок из переписки с Siemens по поводу ремонта двигателей для газопровода.
https://ria.ru/20220729/turbiny-1805977063.html
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экономика, германия, канада
19:17 29.07.2022 (обновлено: 21:06 29.07.2022)
 
Газпром: отправка турбины Siemens из Канады в Германию нарушает контракт

"Газпром": поставка турбины для "Северного потока" из Канады в ФРГ нарушает контракт

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочие ООО "Сименс технологии газовых турбин" в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин
Рабочие ООО Сименс технологии газовых турбин в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Рабочие ООО "Сименс технологии газовых турбин" в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Отправка турбины Siemens для "Северного потока" из Канады в Германию нарушает договоренности, сообщил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.
"Мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Теперь компания вынуждена оценивать влияние санкций ЕС и учитывать возможные риски, связанные с блокировкой и арестом двигателя на территории стран Евросоюза. Поставщиком по контракту, подчеркнул Маркелов, является английская компания Industrial Turbine Company Limited, к ней применимы требования английского законодательства и сейчас "Газпром" вынужден оценивать санкционные ограничения, установленные Великобританией.
"Кроме того, в очередной раз обращаю внимание, что разрешения, представленные канадскими властями, не учитывают условий действующего контракта и выданы в адрес компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у нас нет контрактных отношений", — добавил он.
Дополнительные опасения вызывает также риск нарушения условий канадского разрешения о поставке двигателя в Германию, а не в Россию, также отметил Маркелов. Если конечной точкой поставки будет являться Россия, то канадские власти, как полагают в компании, могут усмотреть в этом нарушение или обход своего условия и на этом основании отозвать уже выданные ранее разрешения. Это сделает невозможным последующий ремонт также других двигателей на территории Канады, добавил он.
Маркелов также анонсировал, что Москва опубликует отрывок из переписки с Siemens по поводу ремонта двигателей для газопровода.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 19:46
"Газпром" опубликует часть переписки с Siemens по поводу ремонта двигателей
 
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