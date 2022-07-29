https://ria.ru/20220729/turbina-1805968537.html
Газпром: отправка турбины Siemens из Канады в Германию нарушает контракт
Газпром: отправка турбины Siemens из Канады в Германию нарушает контракт - РИА Новости, 29.07.2022
Газпром: отправка турбины Siemens из Канады в Германию нарушает контракт
Отправка турбины Siemens для "Северного потока" из Канады в Германию нарушает договоренности, сообщил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:17
2022-07-29T19:17
2022-07-29T21:06
экономика
германия
канада
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Отправка турбины Siemens для "Северного потока" из Канады в Германию нарушает договоренности, сообщил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов."Мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".Теперь компания вынуждена оценивать влияние санкций ЕС и учитывать возможные риски, связанные с блокировкой и арестом двигателя на территории стран Евросоюза. Поставщиком по контракту, подчеркнул Маркелов, является английская компания Industrial Turbine Company Limited, к ней применимы требования английского законодательства и сейчас "Газпром" вынужден оценивать санкционные ограничения, установленные Великобританией."Кроме того, в очередной раз обращаю внимание, что разрешения, представленные канадскими властями, не учитывают условий действующего контракта и выданы в адрес компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у нас нет контрактных отношений", — добавил он.Дополнительные опасения вызывает также риск нарушения условий канадского разрешения о поставке двигателя в Германию, а не в Россию, также отметил Маркелов. Если конечной точкой поставки будет являться Россия, то канадские власти, как полагают в компании, могут усмотреть в этом нарушение или обход своего условия и на этом основании отозвать уже выданные ранее разрешения. Это сделает невозможным последующий ремонт также других двигателей на территории Канады, добавил он.Маркелов также анонсировал, что Москва опубликует отрывок из переписки с Siemens по поводу ремонта двигателей для газопровода.
https://ria.ru/20220729/turbiny-1805977063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, канада
19:17 29.07.2022 (обновлено: 21:06 29.07.2022)
Газпром: отправка турбины Siemens из Канады в Германию нарушает контракт
"Газпром": поставка турбины для "Северного потока" из Канады в ФРГ нарушает контракт
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Отправка турбины Siemens для "Северного потока" из Канады в Германию нарушает договоренности, сообщил
зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.
"Мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады
в Германию
не соответствует условиям контракта", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Теперь компания вынуждена оценивать влияние санкций ЕС и учитывать возможные риски, связанные с блокировкой и арестом двигателя на территории стран Евросоюза. Поставщиком по контракту, подчеркнул Маркелов, является английская компания Industrial Turbine Company Limited, к ней применимы требования английского законодательства и сейчас "Газпром" вынужден оценивать санкционные ограничения, установленные Великобританией.
"Кроме того, в очередной раз обращаю внимание, что разрешения, представленные канадскими властями, не учитывают условий действующего контракта и выданы в адрес компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у нас нет контрактных отношений", — добавил он.
Дополнительные опасения вызывает также риск нарушения условий канадского разрешения о поставке двигателя в Германию, а не в Россию, также отметил Маркелов. Если конечной точкой поставки будет являться Россия, то канадские власти, как полагают в компании, могут усмотреть в этом нарушение или обход своего условия и на этом основании отозвать уже выданные ранее разрешения. Это сделает невозможным последующий ремонт также других двигателей на территории Канады, добавил он.
Маркелов также анонсировал, что Москва опубликует отрывок из переписки с Siemens по поводу ремонта двигателей для газопровода.