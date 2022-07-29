https://ria.ru/20220729/turbina-1805968537.html

Газпром: отправка турбины Siemens из Канады в Германию нарушает контракт

Газпром: отправка турбины Siemens из Канады в Германию нарушает контракт - РИА Новости, 29.07.2022

Газпром: отправка турбины Siemens из Канады в Германию нарушает контракт

Отправка турбины Siemens для "Северного потока" из Канады в Германию нарушает договоренности, сообщил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T19:17

2022-07-29T19:17

2022-07-29T21:06

экономика

германия

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155235/80/1552358027_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2d72dcc10c339079a653f5f99faa6696.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Отправка турбины Siemens для "Северного потока" из Канады в Германию нарушает договоренности, сообщил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов."Мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".Теперь компания вынуждена оценивать влияние санкций ЕС и учитывать возможные риски, связанные с блокировкой и арестом двигателя на территории стран Евросоюза. Поставщиком по контракту, подчеркнул Маркелов, является английская компания Industrial Turbine Company Limited, к ней применимы требования английского законодательства и сейчас "Газпром" вынужден оценивать санкционные ограничения, установленные Великобританией."Кроме того, в очередной раз обращаю внимание, что разрешения, представленные канадскими властями, не учитывают условий действующего контракта и выданы в адрес компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у нас нет контрактных отношений", — добавил он.Дополнительные опасения вызывает также риск нарушения условий канадского разрешения о поставке двигателя в Германию, а не в Россию, также отметил Маркелов. Если конечной точкой поставки будет являться Россия, то канадские власти, как полагают в компании, могут усмотреть в этом нарушение или обход своего условия и на этом основании отозвать уже выданные ранее разрешения. Это сделает невозможным последующий ремонт также других двигателей на территории Канады, добавил он.Маркелов также анонсировал, что Москва опубликует отрывок из переписки с Siemens по поводу ремонта двигателей для газопровода.

https://ria.ru/20220729/turbiny-1805977063.html

германия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, германия, канада