https://ria.ru/20220729/tseny-1805840431.html

В Италии рост цен на товары "потребительской корзины" установил рекорд

В Италии рост цен на товары "потребительской корзины" установил рекорд - РИА Новости, 29.07.2022

В Италии рост цен на товары "потребительской корзины" установил рекорд

Рост цен на товары так называемой "потребительской корзины" составил в Италии в июле 9,1%, сообщил в пятницу Национальный институт статистики (Istat). РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:14

2022-07-29T13:14

2022-07-29T13:14

экономика

италия

istat

цены на нефть

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РИМ, 29 июл – РИА Новости. Рост цен на товары так называемой "потребительской корзины" составил в Италии в июле 9,1%, сообщил в пятницу Национальный институт статистики (Istat).Столь сильный рост цен на основные продукты питания и товары личного потребления не фиксировался на Апеннинах с сентября 1984 года."Замедление роста цен на энергоносители, зафиксированное в июле, не останавливает продолжительную волну инфляционной напряженности, которая распространяется на другие виды товаров", - говорится в предварительных оценках Istat относительно экономической ситуации в июле."Рост цен на продовольственные товары, на товары длительного и кратковременного пользования, на транспортные и другие услуги ускоряется", - констатируют эксперты государственного статистического ведомства. Согласно их расчетам, цены на наиболее часто приобретаемые итальянцами товары увеличились в июле на 8,7%.В целом же уровень инфляции в июле увеличился в Италии на 7,9% в годовом исчислении. По данным официальной статистики, за этот месяц инфляция сократилась всего на 0,1%. В июне этот показатель составил 8%, зафиксировав рекордный показатель за последние 36 лет.

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экономика, италия, istat, цены на нефть