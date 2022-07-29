https://ria.ru/20220729/tsb-1805945231.html

ЦБ прокомментировал сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро

ЦБ прокомментировал сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро - РИА Новости, 29.07.2022

ЦБ прокомментировал сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро

Санкционные ограничения постоянно меняются, поэтому регулятор моделирует с участниками рынка разные сценарии. Так Банк России прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:01

2022-07-29T18:01

2022-07-29T18:55

центральный банк рф (цб рф)

экономика

банки

доллар

евро

россия

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Санкционные ограничения постоянно меняются, поэтому регулятор моделирует с участниками рынка разные сценарии. Так Банк России прокомментировал РИА Новости публикацию о подготовке к отмене торгов долларом и евро."Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев", — говорится в заявлении.В пятницу журнал Forbes со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае, если под санкции попадет Национальный клиринговый центр (НКЦ) и, как следствие, прекратятся торги этими валютами на Московской бирже. В июне первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин назвал введения ограничительных мер против НКЦРанее Европейский союз внес в списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Мосбиржи. Как позднее заявил председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов, группа в сценариях развития учитывает в том числе усиление санкционного давления.После начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.

https://ria.ru/20220728/valyuty-1805467567.html

https://ria.ru/20220722/stavka-1804350309.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

центральный банк рф (цб рф), экономика, банки, доллар, евро, россия, московская биржа, национальный клиринговый центр (нкц), сергей швецов, украина, владимир чистюхин