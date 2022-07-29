18:01 29.07.2022 (обновлено: 18:55 29.07.2022)
ЦБ прокомментировал сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро
ЦБ заявил о моделировании разных сценариев на рынке, включая отмену торгов долларом и евро
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Санкционные ограничения постоянно меняются, поэтому регулятор моделирует с участниками рынка разные сценарии. Так Банк России прокомментировал РИА Новости публикацию о подготовке к отмене торгов долларом и евро.
"Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев", — говорится в заявлении.
В пятницу журнал Forbes со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае, если под санкции попадет Национальный клиринговый центр (НКЦ) и, как следствие, прекратятся торги этими валютами на Московской бирже. В июне первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин назвал введения ограничительных мер против НКЦ
Ранее Европейский союз внес в списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Мосбиржи. Как позднее заявил председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов, группа в сценариях развития учитывает в том числе усиление санкционного давления.
После начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.