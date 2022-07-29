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ЦБ прокомментировал сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро - РИА Новости, 29.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220729/tsb-1805945231.html
ЦБ прокомментировал сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро
ЦБ прокомментировал сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро - РИА Новости, 29.07.2022
ЦБ прокомментировал сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро
Санкционные ограничения постоянно меняются, поэтому регулятор моделирует с участниками рынка разные сценарии. Так Банк России прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:01
2022-07-29T18:55
центральный банк рф (цб рф)
экономика
банки
доллар
евро
россия
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Санкционные ограничения постоянно меняются, поэтому регулятор моделирует с участниками рынка разные сценарии. Так Банк России прокомментировал РИА Новости публикацию о подготовке к отмене торгов долларом и евро."Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев", — говорится в заявлении.В пятницу журнал Forbes со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае, если под санкции попадет Национальный клиринговый центр (НКЦ) и, как следствие, прекратятся торги этими валютами на Московской бирже. В июне первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин назвал введения ограничительных мер против НКЦРанее Европейский союз внес в списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Мосбиржи. Как позднее заявил председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов, группа в сценариях развития учитывает в том числе усиление санкционного давления.После начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, банки, доллар, евро, россия, московская биржа, национальный клиринговый центр (нкц), сергей швецов, украина, владимир чистюхин
18:01 29.07.2022 (обновлено: 18:55 29.07.2022)
 
ЦБ прокомментировал сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро

ЦБ заявил о моделировании разных сценариев на рынке, включая отмену торгов долларом и евро

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Санкционные ограничения постоянно меняются, поэтому регулятор моделирует с участниками рынка разные сценарии. Так Банк России прокомментировал РИА Новости публикацию о подготовке к отмене торгов долларом и евро.
"Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев", — говорится в заявлении.
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В пятницу журнал Forbes со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае, если под санкции попадет Национальный клиринговый центр (НКЦ) и, как следствие, прекратятся торги этими валютами на Московской бирже. В июне первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин назвал введения ограничительных мер против НКЦ
Ранее Европейский союз внес в списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Мосбиржи. Как позднее заявил председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов, группа в сценариях развития учитывает в том числе усиление санкционного давления.
После начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаБанкиДолларевроРоссияМосковская биржаНациональный клиринговый центр (НКЦ)Сергей ШвецовУкраинаВладимир Чистюхин
 
 
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