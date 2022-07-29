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В Кремле ответили на вопрос о возможных проблемах с транзитом в Калининград - РИА Новости, 29.07.2022
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В Кремле ответили на вопрос о возможных проблемах с транзитом в Калининград
В Кремле ответили на вопрос о возможных проблемах с транзитом в Калининград - РИА Новости, 29.07.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможных проблемах с транзитом в Калининград
Механизм решения проблемы с транзитом грузов в Калининград, который может возникнуть с 1 сентября, есть, нужно пробовать решать в рамках диалога, иначе... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:10
2022-07-29T13:10
экономика
россия
калининград
санкции в отношении россии
санкции
литва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Механизм решения проблемы с транзитом грузов в Калининград, который может возникнуть с 1 сентября, есть, нужно пробовать решать в рамках диалога, иначе потребуются другие меры, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что литовский "Шяуляй банк", обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией."Наверняка, механизмы решения есть. Это как минимум нужно ставить в рамках диалога эту проблему. И пробовать решать. Если же мы наткнёмся на глухую стену непонимания, тогда это будет проблема, которая будет требовать иных мер", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли механизмы решения проблемы транзита грузов в Калининград, которая может возникнуть с 1 сентября.
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экономика, россия, калининград, санкции в отношении россии, санкции, литва, в мире, европа, евросоюз
13:10 29.07.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о возможных проблемах с транзитом в Калининград

Песков заявил, что проблему транзита грузов в Калининград с 1 сентября нужно решать

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Механизм решения проблемы с транзитом грузов в Калининград, который может возникнуть с 1 сентября, есть, нужно пробовать решать в рамках диалога, иначе потребуются другие меры, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что литовский "Шяуляй банк", обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.
"Наверняка, механизмы решения есть. Это как минимум нужно ставить в рамках диалога эту проблему. И пробовать решать. Если же мы наткнёмся на глухую стену непонимания, тогда это будет проблема, которая будет требовать иных мер", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли механизмы решения проблемы транзита грузов в Калининград, которая может возникнуть с 1 сентября.
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