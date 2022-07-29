https://ria.ru/20220729/tranzit-1805838835.html

В Кремле ответили на вопрос о возможных проблемах с транзитом в Калининград

В Кремле ответили на вопрос о возможных проблемах с транзитом в Калининград - РИА Новости, 29.07.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможных проблемах с транзитом в Калининград

Механизм решения проблемы с транзитом грузов в Калининград, который может возникнуть с 1 сентября, есть, нужно пробовать решать в рамках диалога, иначе... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:10

2022-07-29T13:10

2022-07-29T13:10

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Механизм решения проблемы с транзитом грузов в Калининград, который может возникнуть с 1 сентября, есть, нужно пробовать решать в рамках диалога, иначе потребуются другие меры, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что литовский "Шяуляй банк", обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией."Наверняка, механизмы решения есть. Это как минимум нужно ставить в рамках диалога эту проблему. И пробовать решать. Если же мы наткнёмся на глухую стену непонимания, тогда это будет проблема, которая будет требовать иных мер", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли механизмы решения проблемы транзита грузов в Калининград, которая может возникнуть с 1 сентября.

https://ria.ru/20220728/tranzit-1805696337.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, калининград, санкции в отношении россии, санкции, литва, в мире, европа, евросоюз