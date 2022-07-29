https://ria.ru/20220729/tok-1805789773.html
На Чукотке девочку убило током на заброшенной шахте
На Чукотке девочку убило током на заброшенной шахте - РИА Новости, 29.07.2022
На Чукотке девочку убило током на заброшенной шахте
Девочка погибла от удара током на заброшенной шахте в поселке Чукотского автономного округа (ЧАО), сообщает региональная прокуратура в пятницу. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:54
2022-07-29T10:54
2022-07-29T10:54
происшествия
чукотский автономный округ
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ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости. Девочка погибла от удара током на заброшенной шахте в поселке Чукотского автономного округа (ЧАО), сообщает региональная прокуратура в пятницу.По данным надзорного ведомства, накануне шестеро подростков, среди которых находилась погибшая, гуляли в окрестностях поселка Беринговский и поднялись на нефункционирующую транспортерную ленту шахты "Нагорная", ранее используемую для транспортировки угля в порт."Находясь на ленте, 13-летняя девочка взялась рукой за проходящий над ней и находящийся под напряжением провод высоковольтной линии электропередачи, получила удар током, от которого скончалась на месте", - сообщает прокуратура.Прокуратура начала проверку на тему, как соблюдались законы о профилактике безнадзорности и безопасности эксплуатации ЛЭП.
https://ria.ru/20220719/tok-1803496061.html
чукотский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотский автономный округ
На Чукотке девочку убило током на заброшенной шахте
На Чукотке 13-летняя девочка, гуляя по заброшенной шахте, погибла от удара током
ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости.
Девочка погибла от удара током на заброшенной шахте в поселке Чукотского автономного округа (ЧАО), сообщает
региональная прокуратура в пятницу.
По данным надзорного ведомства, накануне шестеро подростков, среди которых находилась погибшая, гуляли в окрестностях поселка Беринговский и поднялись на нефункционирующую транспортерную ленту шахты "Нагорная", ранее используемую для транспортировки угля в порт.
"Находясь на ленте, 13-летняя девочка взялась рукой за проходящий над ней и находящийся под напряжением провод высоковольтной линии электропередачи, получила удар током, от которого скончалась на месте", - сообщает прокуратура.
Прокуратура начала проверку на тему, как соблюдались законы о профилактике безнадзорности и безопасности эксплуатации ЛЭП.