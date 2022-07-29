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На Чукотке девочку убило током на заброшенной шахте - РИА Новости, 29.07.2022
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На Чукотке девочку убило током на заброшенной шахте
На Чукотке девочку убило током на заброшенной шахте - РИА Новости, 29.07.2022
На Чукотке девочку убило током на заброшенной шахте
Девочка погибла от удара током на заброшенной шахте в поселке Чукотского автономного округа (ЧАО), сообщает региональная прокуратура в пятницу. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:54
2022-07-29T10:54
происшествия
чукотский автономный округ
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ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости. Девочка погибла от удара током на заброшенной шахте в поселке Чукотского автономного округа (ЧАО), сообщает региональная прокуратура в пятницу.По данным надзорного ведомства, накануне шестеро подростков, среди которых находилась погибшая, гуляли в окрестностях поселка Беринговский и поднялись на нефункционирующую транспортерную ленту шахты "Нагорная", ранее используемую для транспортировки угля в порт."Находясь на ленте, 13-летняя девочка взялась рукой за проходящий над ней и находящийся под напряжением провод высоковольтной линии электропередачи, получила удар током, от которого скончалась на месте", - сообщает прокуратура.Прокуратура начала проверку на тему, как соблюдались законы о профилактике безнадзорности и безопасности эксплуатации ЛЭП.
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происшествия, чукотский автономный округ
10:54 29.07.2022
 
На Чукотке девочку убило током на заброшенной шахте

На Чукотке 13-летняя девочка, гуляя по заброшенной шахте, погибла от удара током

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости. Девочка погибла от удара током на заброшенной шахте в поселке Чукотского автономного округа (ЧАО), сообщает региональная прокуратура в пятницу.
По данным надзорного ведомства, накануне шестеро подростков, среди которых находилась погибшая, гуляли в окрестностях поселка Беринговский и поднялись на нефункционирующую транспортерную ленту шахты "Нагорная", ранее используемую для транспортировки угля в порт.
"Находясь на ленте, 13-летняя девочка взялась рукой за проходящий над ней и находящийся под напряжением провод высоковольтной линии электропередачи, получила удар током, от которого скончалась на месте", - сообщает прокуратура.
Прокуратура начала проверку на тему, как соблюдались законы о профилактике безнадзорности и безопасности эксплуатации ЛЭП.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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