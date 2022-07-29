https://ria.ru/20220729/tigritsa-1805749444.html

Спасенную в Приморье тигрицу отправят в Московский зоопарк

Спасенную в Приморье тигрицу отправят в Московский зоопарк - РИА Новости, 29.07.2022

Спасенную в Приморье тигрицу отправят в Московский зоопарк

Амурскую тигрицу, которую с ранениями и обморожениями нашли перед Новым годом в Анучинском районе Приморья, планируется отправить в Московский зоопарк, сообщил... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T05:00

2022-07-29T05:00

2022-07-29T09:43

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Амурскую тигрицу, которую с ранениями и обморожениями нашли перед Новым годом в Анучинском районе Приморья, планируется отправить в Московский зоопарк, сообщил РИА Новости директор Центра реабилитации тигров и других редких животных Виктор Кузьменко.Тигрицу в возрасте 4-5 месяцев обнаружил местный рыбак на берегу реки в Анучинском районе. Внешний осмотр показал, что она сильно истощена, из-за этого у нее обморожен кончик хвоста, на морде образовался некроз тканей. Развитию обморожения морды способствовала травмированная нижняя челюсть. На нижней челюсти произошло полное отмирание мышечной и кожной тканей. Ученые предположили, что в поисках пищи тигренок, оставшись без матери, скорее всего, столкнулся с собакой, которая его травмировала. Хищницу доставили в центр реабилитации. Врачи Владивостокской клинической больницы №2 и ветеринары провели ей операции.По его словам, хищница будет участвовать в программе размножения амурского тигра. В целом со здоровьем у неё все в порядке, но из-за повреждения челюсти нижние зубы растут неправильно, это привело бы к сложностями при самостоятельной охоте в лесу, поэтому решено не выпускать её в дикую природу, отметил собеседник.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.Международный день тигра отмечается 29 июля.

https://ria.ru/20220729/tigry-1805392359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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