https://ria.ru/20220729/theron-1805897486.html
Шарлиз Терон спродюсирует фильм об авторе "Бегущего по лезвию"
Шарлиз Терон спродюсирует фильм об авторе "Бегущего по лезвию" - РИА Новости, 29.07.2022
Шарлиз Терон спродюсирует фильм об авторе "Бегущего по лезвию"
Шарлиз Терон и Альфонсо Куарон спродюсируют фильм о фантасте Филипе К. Дике, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:30
2022-07-29T16:30
2022-07-29T16:30
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Шарлиз Терон и Альфонсо Куарон спродюсируют фильм о фантасте Филипе К. Дике, сообщает The Hollywood Reporter. Он называется "Jane" ("Джейн") и посвящен тому, как смерть сестры-близнеца повлияла на писателя и отразилась на его творчестве. Девочки не стало всего через шесть недель после рождения. Картина описывается как "трогательная, тревожная и мрачно-юмористичная история об отношениях женщины и ее талантливого, но проблемного брата-близнеца — знаменитого автора Филипа К. Дике. Пытаясь спасти его от реальных и воображаемых трудностей, Джейн все глубже погружается в созданный им мир". "Этот фильм бросит вызов условностям байопиков и представит альтернативную реальность, о которой так отчаянно мечтал Филип К. Дик и где бы его любимая сестра пережила шестинедельный возраст", — рассказывает дочь писателя Иса Дик Хэкетт. Проект создается с прицелом на то, что Каурон станет режиссером, а Терон сыграет главную роль. Филип К. Дик — автор таких романов, как "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" (известный и как "Бегущий по лезвию"), "Помутнение" и других. Альфонсо Куарон снял такие фильмы, как "Гравитация", "Рома" и другие. Шарлиз Терон известна по ролям в картинах "Жена астронавта", "Эон Флакс", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Форсаж 8", "Взрывная блондинка" и другим.
https://ria.ru/20220729/winehouse-1805813478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, книги, альфонсо куарон, шарлиз терон
Шарлиз Терон спродюсирует фильм об авторе "Бегущего по лезвию"
Шарлиз Терон и Альфонсо Куарон спродюсируют фильм о писателе Филипе К. Дике
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Шарлиз Терон и Альфонсо Куарон спродюсируют фильм о фантасте Филипе К. Дике, сообщает
The Hollywood Reporter.
Он называется "Jane" ("Джейн") и посвящен тому, как смерть сестры-близнеца повлияла на писателя и отразилась на его творчестве. Девочки не стало всего через шесть недель после рождения.
Картина описывается как "трогательная, тревожная и мрачно-юмористичная история об отношениях женщины и ее талантливого, но проблемного брата-близнеца — знаменитого автора Филипа К. Дике. Пытаясь спасти его от реальных и воображаемых трудностей, Джейн все глубже погружается в созданный им мир".
"Этот фильм бросит вызов условностям байопиков и представит альтернативную реальность, о которой так отчаянно мечтал Филип К. Дик и где бы его любимая сестра пережила шестинедельный возраст", — рассказывает дочь писателя Иса Дик Хэкетт.
Проект создается с прицелом на то, что Каурон станет режиссером, а Терон сыграет главную роль.
Филип К. Дик — автор таких романов, как "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" (известный и как "Бегущий по лезвию"), "Помутнение" и других.
Альфонсо Куарон снял такие фильмы, как "Гравитация", "Рома" и другие.
Шарлиз Терон известна по ролям в картинах "Жена астронавта", "Эон Флакс", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Форсаж 8", "Взрывная блондинка" и другим.