https://ria.ru/20220729/tayvan-1806008518.html

GT: визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе

GT: визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе - РИА Новости, 30.07.2022

GT: визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе

Возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к катастрофическим последствиям как для двусторонних отношений... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-29T23:56

2022-07-29T23:56

2022-07-30T11:14

в мире

китай

тайвань

мид кнр

пекин

нэнси пелоси

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573794381_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_498328fee4c2a15b693f4f5f33dd6d8e.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к катастрофическим последствиям как для двусторонних отношений Вашингтона и Пекина, так и для региональной стабильности в целом, пишет издание Global Times.Автор материала отметил готовность китайских властей отреагировать должным образом в случае, если Пелоси все-таки примет окончательное решение посетить остров."Ответная реакция материкового Китая будет всеобъемлющей в военном, дипломатическом, экономическом и общественном отношении", — считает директор института тайваньских исследований Университета Цинхуа У Юнпин.Военные аналитики, которых цитирует СМИ, заявили, что Пекин, среди прочего, может ограничить воздушное и морское пространство вокруг Тайваня для проведения полномасштабных учений, а также выслать истребители для перехвата самолета Пелоси и наблюдения за аэропортом на острове, где она планирует приземлиться."Военный ответ китайских властей будет более масштабным и усовершенствованным по сравнению с реакцией на кризис в Тайваньском проливе в 1995-1996 годах", — заметили эксперты. Многие из них также упомянули знаменитую фразу "Не говорите, что мы вас не предупреждали", которая активно использовалась официальными СМИ перед военными столкновениями Китая с Индией и Вьетнамом в 1962 и 1979 годах.По мнению аналитиков, Пекин может также ввести санкции против лиц, связанных с возможным визитом Пелоси, и отозвать своего посла из США.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань. Во вторник официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.По словам представителя Минобороны, Пелоси третий по значимости человек в американском правительстве, ее визит на Тайвань серьезно нарушит принцип "одного Китая" и положение трех совместных китайско-американских коммюнике.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220727/neft-1805221130.html

https://ria.ru/20220729/tayvan-1805752537.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

китай

тайвань

пекин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, китай, тайвань, мид кнр, пекин, нэнси пелоси, сша