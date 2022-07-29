11:57 29.07.2022 (обновлено: 12:08 29.07.2022)
Лавров надеется, что провокаций вокруг Тайваня удастся избежать
Глава МИД Лавров подчеркнул неизменность позиции России по единому Китаю
"Тайбэй 101" - рукотворный символ Тайваня. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Позиция Москвы по Тайваню остается неизменной, на фоне сообщений о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в эту островную провинцию Китая, Москва рассчитывает, что в тайваньском вопросе не будет никаких раздражителей и провокаций, которые могли бы обострить ситуацию в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Пелоси в пятницу отправится с делегацией в Азию, решение о поездке на Тайвань еще не принято. Один из источников, ознакомившихся с маршрутом, отметил, что посещение Тайваня указано как "предварительное". Поездка будет включать визиты в Японию, Республику Корею, Малайзию и Сингапур.
14 апреля, 11:09Захарова раскритиковала США за "каскад антипекинских провокаций"
"Для нас этот вопрос абсолютно ясен. Наша позиция о наличии только одного Китая остается неизменной. Такую же позицию на словах периодически подтверждают США, но на практике, как вы сами понимаете, дела не всегда совпадают со словами. У нас нет никаких проблем с отстаиванием принципа суверенитета Китая, и мы исходим из того, что никаких раздражителей, никаких провокаций, которые могут эту ситуацию обострить, предприниматься не будут", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Узбекистан.
21 июля, 18:55Глава МИ-6 считает, что войны США и Китая можно избежать
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.
24 июля, 08:00США хотят, но не могут перестать хамить Китаю