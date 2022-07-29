https://ria.ru/20220729/tayvan-1805815866.html

Лавров надеется, что провокаций вокруг Тайваня удастся избежать

Лавров надеется, что провокаций вокруг Тайваня удастся избежать - РИА Новости, 29.07.2022

Лавров надеется, что провокаций вокруг Тайваня удастся избежать

Позиция Москвы по Тайваню остается неизменной, на фоне сообщений о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в эту островную провинцию... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:57

2022-07-29T11:57

2022-07-29T12:08

в мире

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Позиция Москвы по Тайваню остается неизменной, на фоне сообщений о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в эту островную провинцию Китая, Москва рассчитывает, что в тайваньском вопросе не будет никаких раздражителей и провокаций, которые могли бы обострить ситуацию в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Пелоси в пятницу отправится с делегацией в Азию, решение о поездке на Тайвань еще не принято. Один из источников, ознакомившихся с маршрутом, отметил, что посещение Тайваня указано как "предварительное". Поездка будет включать визиты в Японию, Республику Корею, Малайзию и Сингапур.Накануне в Ташкенте "на полях" заседания министров иностранных дел ШОС прошла встреча Лаврова с главой МИД КНР Ван И. По словам российского министра, вопрос Тайваня на ней не обсуждался."Для нас этот вопрос абсолютно ясен. Наша позиция о наличии только одного Китая остается неизменной. Такую же позицию на словах периодически подтверждают США, но на практике, как вы сами понимаете, дела не всегда совпадают со словами. У нас нет никаких проблем с отстаиванием принципа суверенитета Китая, и мы исходим из того, что никаких раздражителей, никаких провокаций, которые могут эту ситуацию обострить, предприниматься не будут", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Узбекистан.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.

https://ria.ru/20220414/nestabilnost-1783471107.html

https://ria.ru/20220721/voyna-1804121358.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

китай

тайвань

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров