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Лавров надеется, что провокаций вокруг Тайваня удастся избежать - РИА Новости, 29.07.2022
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Лавров надеется, что провокаций вокруг Тайваня удастся избежать
Лавров надеется, что провокаций вокруг Тайваня удастся избежать - РИА Новости, 29.07.2022
Лавров надеется, что провокаций вокруг Тайваня удастся избежать
Позиция Москвы по Тайваню остается неизменной, на фоне сообщений о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в эту островную провинцию... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:57
2022-07-29T12:08
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Позиция Москвы по Тайваню остается неизменной, на фоне сообщений о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в эту островную провинцию Китая, Москва рассчитывает, что в тайваньском вопросе не будет никаких раздражителей и провокаций, которые могли бы обострить ситуацию в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Пелоси в пятницу отправится с делегацией в Азию, решение о поездке на Тайвань еще не принято. Один из источников, ознакомившихся с маршрутом, отметил, что посещение Тайваня указано как "предварительное". Поездка будет включать визиты в Японию, Республику Корею, Малайзию и Сингапур.Накануне в Ташкенте "на полях" заседания министров иностранных дел ШОС прошла встреча Лаврова с главой МИД КНР Ван И. По словам российского министра, вопрос Тайваня на ней не обсуждался."Для нас этот вопрос абсолютно ясен. Наша позиция о наличии только одного Китая остается неизменной. Такую же позицию на словах периодически подтверждают США, но на практике, как вы сами понимаете, дела не всегда совпадают со словами. У нас нет никаких проблем с отстаиванием принципа суверенитета Китая, и мы исходим из того, что никаких раздражителей, никаких провокаций, которые могут эту ситуацию обострить, предприниматься не будут", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Узбекистан.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.
https://ria.ru/20220414/nestabilnost-1783471107.html
https://ria.ru/20220721/voyna-1804121358.html
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китай
тайвань
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:57 29.07.2022 (обновлено: 12:08 29.07.2022)
 
Лавров надеется, что провокаций вокруг Тайваня удастся избежать

Глава МИД Лавров подчеркнул неизменность позиции России по единому Китаю

CC BY 2.0 / My Day / Taipei 101, Taiwan, 20100607"Тайбэй 101" - рукотворный символ Тайваня
Тайбэй 101 - рукотворный символ Тайваня - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
CC BY 2.0 / My Day / Taipei 101, Taiwan, 20100607
"Тайбэй 101" - рукотворный символ Тайваня. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Позиция Москвы по Тайваню остается неизменной, на фоне сообщений о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в эту островную провинцию Китая, Москва рассчитывает, что в тайваньском вопросе не будет никаких раздражителей и провокаций, которые могли бы обострить ситуацию в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Пелоси в пятницу отправится с делегацией в Азию, решение о поездке на Тайвань еще не принято. Один из источников, ознакомившихся с маршрутом, отметил, что посещение Тайваня указано как "предварительное". Поездка будет включать визиты в Японию, Республику Корею, Малайзию и Сингапур.
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Накануне в Ташкенте "на полях" заседания министров иностранных дел ШОС прошла встреча Лаврова с главой МИД КНР Ван И. По словам российского министра, вопрос Тайваня на ней не обсуждался.
"Для нас этот вопрос абсолютно ясен. Наша позиция о наличии только одного Китая остается неизменной. Такую же позицию на словах периодически подтверждают США, но на практике, как вы сами понимаете, дела не всегда совпадают со словами. У нас нет никаких проблем с отстаиванием принципа суверенитета Китая, и мы исходим из того, что никаких раздражителей, никаких провокаций, которые могут эту ситуацию обострить, предприниматься не будут", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Узбекистан.
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Глава МИ-6 считает, что войны США и Китая можно избежать
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.
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В миреКитайТайваньСШАНэнси ПелосиРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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