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Подземные дары Тавриды: новая крымская достопримечательность - РИА Новости, 29.07.2022
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Туризм
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Подземные дары Тавриды: новая крымская достопримечательность
Подземные дары Тавриды: новая крымская достопримечательность - РИА Новости, 29.07.2022
Подземные дары Тавриды: новая крымская достопримечательность
Уникальная экспозиция, более десятка обзорных площадок, художественное освещение... В Крыму открыли для туристов пещеру Таврида. Подземная сокровищница — в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:15
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фото
республика крым
таврида (трасса)
фото - туризм
впечатления - туризм
достопримечательности
туризм
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Уникальная экспозиция, более десятка обзорных площадок, художественное освещение... В Крыму открыли для туристов пещеру Таврида. Подземная сокровищница — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, республика крым, таврида (трасса), фото - туризм, впечатления - туризм, достопримечательности
12:15 29.07.2022 (обновлено: 16:42 29.07.2022)
 

Подземные дары Тавриды: новая крымская достопримечательность

Читать ria.ru в
Уникальная экспозиция, более десятка обзорных площадок, художественное освещение... В Крыму открыли для туристов пещеру Таврида. Подземная сокровищница — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Пещеру длиной около двух километров обнаружили в Белогорском районе Крыма во время строительства трассы Таврида в 2018 году.

Открытие пещеры Таврида для посетителей в Крыму
1 из 13

Пещеру длиной около двух километров обнаружили в Белогорском районе Крыма во время строительства трассы Таврида в 2018 году.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Совместная работа ученых-спелеологов и инженеров-дорожников позволила обезопасить строящуюся трассу и в то же время сохранить под ней пещеру.

Посетители у входа в пещеру Таврида, расположенную в районе поселка Зуя в 20 км от Симферополя в Крыму
2 из 13

Совместная работа ученых-спелеологов и инженеров-дорожников позволила обезопасить строящуюся трассу и в то же время сохранить под ней пещеру.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Наконец настал тот день, когда новая достопримечательность стала доступна для посещения.

На фото — глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов на церемонии открытия Тавриды.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов после помещения пещеры Таврида, расположенной в районе поселка Зуя в 20 км от Симферополя в Крыму
3 из 13

Наконец настал тот день, когда новая достопримечательность стала доступна для посещения.

На фото — глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов на церемонии открытия Тавриды.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Ученые считают, что пещера сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.

Пещера Таврида, расположенная в районе поселка Зуя в 20 км от Симферополя в Крыму
4 из 13

Ученые считают, что пещера сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Общая протяженность еще не разведанных подземных ходов может превышать десять километров.

Девушка в пещере Таврида, расположенной в районе поселка Зуя в 20 км от Симферополя в Крыму
5 из 13

Общая протяженность еще не разведанных подземных ходов может превышать десять километров.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Вход в пещеру Таврида.

Информационный стенд у входа в пещеру Таврида, расположенную в районе поселка Зуя в 20 км от Симферополя в Крыму
6 из 13

Вход в пещеру Таврида.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Спелеологи нашли в пещере останки древних хищников и других животных.

Посетители на экскурсии в пещере Таврида, расположенной в районе поселка Зуя в 20 км от Симферополя в Крыму
7 из 13

Спелеологи нашли в пещере останки древних хищников и других животных.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

В разведанной части разработали экскурсионный маршрут протяженностью 485 метров.

Девушка в пещере Таврида, расположенной в районе поселка Зуя в 20 км от Симферополя в Крыму
8 из 13

В разведанной части разработали экскурсионный маршрут протяженностью 485 метров.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Под землей оборудовали 11 обзорных площадок, наладили художественное освещение, создали впечатляющие экспозиции.

Фрагменты скелета животного в пещере Таврида, которая была обнаружена во время строительства одноименной скоростной автомагистрали, соединяющей полуостров с материковой Россией
9 из 13

Под землей оборудовали 11 обзорных площадок, наладили художественное освещение, создали впечатляющие экспозиции.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

В пещере можно увидеть минералы возрастом 45 миллионов лет и голограммы древних животных, в том числе саблезубого тигра.

Посетитель в пещере Таврида, обнаруженной во время строительства одноименной скоростной автомагистрали, соединяющей полуостров с материковой Россией
10 из 13

В пещере можно увидеть минералы возрастом 45 миллионов лет и голограммы древних животных, в том числе саблезубого тигра.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

За день пещеру могут посещать до тысячи туристов.

Посетитель в пещере Таврида, обнаруженной во время строительства одноименной скоростной автомагистрали, соединяющей полуостров с материковой Россией
11 из 13

За день пещеру могут посещать до тысячи туристов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Кот Мостик в пещере Таврида.

Кот Мостик в пещере Таврида, которая была обнаружена во время строительства одноименной скоростной автомагистрали, соединяющей полуостров с материковой Россией
12 из 13

Кот Мостик в пещере Таврида.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

"Объект будет полностью оборудован для посещения маломобильными гражданами, он находится в горизонтальной плоскости, не имеет лестниц, все меры безопасности будут соблюдены", — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Посетитель в пещере Таврида, обнаруженной во время строительства одноименной скоростной автомагистрали, соединяющей полуостров с материковой Россией
13 из 13

"Объект будет полностью оборудован для посещения маломобильными гражданами, он находится в горизонтальной плоскости, не имеет лестниц, все меры безопасности будут соблюдены", — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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