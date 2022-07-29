Подземные дары Тавриды: новая крымская достопримечательность
Пещеру длиной около двух километров обнаружили в Белогорском районе Крыма во время строительства трассы Таврида в 2018 году.
Пещеру длиной около двух километров обнаружили в Белогорском районе Крыма во время строительства трассы Таврида в 2018 году.
Совместная работа ученых-спелеологов и инженеров-дорожников позволила обезопасить строящуюся трассу и в то же время сохранить под ней пещеру.
Совместная работа ученых-спелеологов и инженеров-дорожников позволила обезопасить строящуюся трассу и в то же время сохранить под ней пещеру.
Наконец настал тот день, когда новая достопримечательность стала доступна для посещения.
На фото — глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов на церемонии открытия Тавриды.
Наконец настал тот день, когда новая достопримечательность стала доступна для посещения.
На фото — глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов на церемонии открытия Тавриды.
Ученые считают, что пещера сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.
Ученые считают, что пещера сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.
Общая протяженность еще не разведанных подземных ходов может превышать десять километров.
Общая протяженность еще не разведанных подземных ходов может превышать десять километров.
Вход в пещеру Таврида.
Спелеологи нашли в пещере останки древних хищников и других животных.
Спелеологи нашли в пещере останки древних хищников и других животных.
В разведанной части разработали экскурсионный маршрут протяженностью 485 метров.
В разведанной части разработали экскурсионный маршрут протяженностью 485 метров.
Под землей оборудовали 11 обзорных площадок, наладили художественное освещение, создали впечатляющие экспозиции.
Под землей оборудовали 11 обзорных площадок, наладили художественное освещение, создали впечатляющие экспозиции.
В пещере можно увидеть минералы возрастом 45 миллионов лет и голограммы древних животных, в том числе саблезубого тигра.
В пещере можно увидеть минералы возрастом 45 миллионов лет и голограммы древних животных, в том числе саблезубого тигра.
За день пещеру могут посещать до тысячи туристов.
За день пещеру могут посещать до тысячи туристов.
Кот Мостик в пещере Таврида.
"Объект будет полностью оборудован для посещения маломобильными гражданами, он находится в горизонтальной плоскости, не имеет лестниц, все меры безопасности будут соблюдены", — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Объект будет полностью оборудован для посещения маломобильными гражданами, он находится в горизонтальной плоскости, не имеет лестниц, все меры безопасности будут соблюдены", — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.