https://ria.ru/20220729/tavrida-1805315386.html

Подземные дары Тавриды: новая крымская достопримечательность

Подземные дары Тавриды: новая крымская достопримечательность - РИА Новости, 29.07.2022

Подземные дары Тавриды: новая крымская достопримечательность

Уникальная экспозиция, более десятка обзорных площадок, художественное освещение... В Крыму открыли для туристов пещеру Таврида. Подземная сокровищница — в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:15

2022-07-29T12:15

2022-07-29T16:42

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республика крым

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Уникальная экспозиция, более десятка обзорных площадок, художественное освещение... В Крыму открыли для туристов пещеру Таврида. Подземная сокровищница — в фотоленте Ria.ru.

республика крым

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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