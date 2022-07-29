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Украинское географическое судно подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/sudno-1805994655.html
Украинское географическое судно подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная
Украинское географическое судно подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная - РИА Новости, 29.07.2022
Украинское географическое судно подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная
Малое географическое судно "Шляхович" государственной гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная, сообщил начальник Национального... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T21:34
2022-07-29T22:11
специальная военная операция на украине
дунай (река)
украина
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Малое географическое судно "Шляхович" государственной гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Так, 28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна "Шляхович" на украинской дрейфующей мине", - заявил генерал.Он подчеркнул, что созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
дунай (река)
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дунай (река), украина, киев
21:34 29.07.2022 (обновлено: 22:11 29.07.2022)
 
Украинское географическое судно подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная

Минобороны: украинское географическое судно "Шляхович" подорвалось на мине в устье Дуная

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоенные ВСУ
Военные ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военные ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Малое географическое судно "Шляхович" государственной гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Так, 28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна "Шляхович" на украинской дрейфующей мине", - заявил генерал.
Он подчеркнул, что созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДунай (река)УкраинаКиев
 
 
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