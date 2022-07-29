21:34 29.07.2022 (обновлено: 22:11 29.07.2022)
Украинское географическое судно подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная
Минобороны: украинское географическое судно "Шляхович" подорвалось на мине в устье Дуная
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоенные ВСУ
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военные ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Малое географическое судно "Шляхович" государственной гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Так, 28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна "Шляхович" на украинской дрейфующей мине", - заявил генерал.
Он подчеркнул, что созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.