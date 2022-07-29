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В США россиянину предъявили обвинения во вредоносном влиянии на страну - РИА Новости, 29.07.2022
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В США россиянину предъявили обвинения во вредоносном влиянии на страну
В США россиянину предъявили обвинения во вредоносном влиянии на страну - РИА Новости, 29.07.2022
В США россиянину предъявили обвинения во вредоносном влиянии на страну
Власти США предъявили обвинение россиянину Александру Ионову, его обвиняют во враждебных действиях и сговоре с целью использования американских граждан в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:53
2022-07-29T22:53
в мире
россия
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
флорида
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Власти США предъявили обвинение россиянину Александру Ионову, его обвиняют во враждебных действиях и сговоре с целью использования американских граждан в качестве незаконных "агентов РФ", говорится в опубликованном документе министерства юстиции страны.В пятницу США расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список двух российских граждан, включая Ионова, а также четыре компании из РФ. По данным американского минюста, Ионов является основателем и президентом Российского антиглобалистского движения (AGMR) со штаб-квартирой в Москве, которое он якобы использовал для кампании по влиянию России."Сегодня в Тампе, штат Флорида, выдвинуто обвинение гражданину России, работавшему от имени российского правительства совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ), в организации многолетней кампании иностранного вредоносного влияния с использованием различных политических группы США, чтобы сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США", - говорится в заявлении.Согласно тексту документа, Ионов совместно с не менее чем тремя российскими официальными лицами якобы участвовал в многолетней иностранной кампании вредоносного влияния, по крайней мере с декабря 2014 года по март 2022 года. Согласно обвинительному заключению, Ионов занимался вербовкой политических групп в Соединенных Штатах, в том числе во Флориде, Джорджии и Калифорнии, оказывал им поддержку, координировал и финансировал эти группы в интересах России. В случае признания его вины россиянину грозит тюремное наказание сроком до пяти лет.Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20220729/razgovor-1806002291.html
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в мире, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), флорида
22:53 29.07.2022
 
В США россиянину предъявили обвинения во вредоносном влиянии на страну

США предъявили россиянину Ионову обвинения в использовании американцев как "агентов РФ"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ
Флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Власти США предъявили обвинение россиянину Александру Ионову, его обвиняют во враждебных действиях и сговоре с целью использования американских граждан в качестве незаконных "агентов РФ", говорится в опубликованном документе министерства юстиции страны.
В пятницу США расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список двух российских граждан, включая Ионова, а также четыре компании из РФ. По данным американского минюста, Ионов является основателем и президентом Российского антиглобалистского движения (AGMR) со штаб-квартирой в Москве, которое он якобы использовал для кампании по влиянию России.
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"Сегодня в Тампе, штат Флорида, выдвинуто обвинение гражданину России, работавшему от имени российского правительства совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ), в организации многолетней кампании иностранного вредоносного влияния с использованием различных политических группы США, чтобы сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США", - говорится в заявлении.
Согласно тексту документа, Ионов совместно с не менее чем тремя российскими официальными лицами якобы участвовал в многолетней иностранной кампании вредоносного влияния, по крайней мере с декабря 2014 года по март 2022 года. Согласно обвинительному заключению, Ионов занимался вербовкой политических групп в Соединенных Штатах, в том числе во Флориде, Джорджии и Калифорнии, оказывал им поддержку, координировал и финансировал эти группы в интересах России. В случае признания его вины россиянину грозит тюремное наказание сроком до пяти лет.
Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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