https://ria.ru/20220729/ssha-1806002651.html

В США россиянину предъявили обвинения во вредоносном влиянии на страну

В США россиянину предъявили обвинения во вредоносном влиянии на страну - РИА Новости, 29.07.2022

В США россиянину предъявили обвинения во вредоносном влиянии на страну

Власти США предъявили обвинение россиянину Александру Ионову, его обвиняют во враждебных действиях и сговоре с целью использования американских граждан в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T22:53

2022-07-29T22:53

2022-07-29T22:53

в мире

россия

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

флорида

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Власти США предъявили обвинение россиянину Александру Ионову, его обвиняют во враждебных действиях и сговоре с целью использования американских граждан в качестве незаконных "агентов РФ", говорится в опубликованном документе министерства юстиции страны.В пятницу США расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список двух российских граждан, включая Ионова, а также четыре компании из РФ. По данным американского минюста, Ионов является основателем и президентом Российского антиглобалистского движения (AGMR) со штаб-квартирой в Москве, которое он якобы использовал для кампании по влиянию России."Сегодня в Тампе, штат Флорида, выдвинуто обвинение гражданину России, работавшему от имени российского правительства совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ), в организации многолетней кампании иностранного вредоносного влияния с использованием различных политических группы США, чтобы сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США", - говорится в заявлении.Согласно тексту документа, Ионов совместно с не менее чем тремя российскими официальными лицами якобы участвовал в многолетней иностранной кампании вредоносного влияния, по крайней мере с декабря 2014 года по март 2022 года. Согласно обвинительному заключению, Ионов занимался вербовкой политических групп в Соединенных Штатах, в том числе во Флориде, Джорджии и Калифорнии, оказывал им поддержку, координировал и финансировал эти группы в интересах России. В случае признания его вины россиянину грозит тюремное наказание сроком до пяти лет.Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20220729/razgovor-1806002291.html

https://ria.ru/20220729/obmen-1806001346.html

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в мире, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), флорида