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В США все еще ждут "разрушительного эффекта" от санкций против России - РИА Новости, 29.07.2022
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В США все еще ждут "разрушительного эффекта" от санкций против России
В США все еще ждут "разрушительного эффекта" от санкций против России - РИА Новости, 29.07.2022
В США все еще ждут "разрушительного эффекта" от санкций против России
Министр торговли США Джина Раймондо считает, что санкции в дальнейшем будут оказывать "больший разрушительный эффект" на Россию. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:30
2022-07-29T22:30
владимир путин
россия
украина
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо считает, что санкции в дальнейшем будут оказывать "больший разрушительный эффект" на Россию."У нас есть причины верить, что с каждой проходящей неделей меры экспортного контроля будут иметь больший разрушительный эффект на возможности России", – сказала Раймондо журналистам.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220729/sanktsii-1805952682.html
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владимир путин, россия, украина, санкции в отношении россии
22:30 29.07.2022
 
В США все еще ждут "разрушительного эффекта" от санкций против России

Министр торговли США Раймондо: антироссийские санкции еще окажут "разрушительный эффект"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо считает, что санкции в дальнейшем будут оказывать "больший разрушительный эффект" на Россию.
"У нас есть причины верить, что с каждой проходящей неделей меры экспортного контроля будут иметь больший разрушительный эффект на возможности России", – сказала Раймондо журналистам.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 18:23
США расширили санкции против России
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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