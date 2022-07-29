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В США все еще ждут "разрушительного эффекта" от санкций против России
В США все еще ждут "разрушительного эффекта" от санкций против России - РИА Новости, 29.07.2022
В США все еще ждут "разрушительного эффекта" от санкций против России
Министр торговли США Джина Раймондо считает, что санкции в дальнейшем будут оказывать "больший разрушительный эффект" на Россию. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:30
2022-07-29T22:30
2022-07-29T22:30
владимир путин
россия
украина
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо считает, что санкции в дальнейшем будут оказывать "больший разрушительный эффект" на Россию."У нас есть причины верить, что с каждой проходящей неделей меры экспортного контроля будут иметь больший разрушительный эффект на возможности России", – сказала Раймондо журналистам.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220729/sanktsii-1805952682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, санкции в отношении россии
В США все еще ждут "разрушительного эффекта" от санкций против России
Министр торговли США Раймондо: антироссийские санкции еще окажут "разрушительный эффект"