https://ria.ru/20220729/ssha-1806000388.html

В США все еще ждут "разрушительного эффекта" от санкций против России

В США все еще ждут "разрушительного эффекта" от санкций против России - РИА Новости, 29.07.2022

В США все еще ждут "разрушительного эффекта" от санкций против России

Министр торговли США Джина Раймондо считает, что санкции в дальнейшем будут оказывать "больший разрушительный эффект" на Россию. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T22:30

2022-07-29T22:30

2022-07-29T22:30

владимир путин

россия

украина

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо считает, что санкции в дальнейшем будут оказывать "больший разрушительный эффект" на Россию."У нас есть причины верить, что с каждой проходящей неделей меры экспортного контроля будут иметь больший разрушительный эффект на возможности России", – сказала Раймондо журналистам.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220729/sanktsii-1805952682.html

россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, украина, санкции в отношении россии