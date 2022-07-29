20:03 29.07.2022 (обновлено: 20:05 29.07.2022)
СМИ: США увязнут в двух конфликтах одновременно из-за ошибки Байдена
The Hill: США будет трудно урегулировать два конфликта одновременно из-за политики Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США могут оказаться вовлеченными в два конфликта одновременно из-за недальновидной политики президента Байдена и его нежелания пересмотреть состав команды по национальной безопасности, написали историк Марк Тот и экс-разведчик Джонатан Свит в статье для The Hill.
"Экзистенциальные риски, которые возникают для США в ближайшие месяцы, не ограничиваются Восточной Европой", — заметили авторы, имея ввиду усиливающуюся напряженность между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня.
"Военные возможности Китая в тихоокеанском регионе выше, чем у США <…> Адмирал Джон Акилино, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование, заявил, что американские вооруженные силы отчаянно нуждаются в наращивании потенциала для эффективных действий в "оспариваемом пространстве", — заявили эксперты.
"Евросоюз из-за страха перед надвигающимся газовым кризисом сомневается, стоит ли выполнять данные Киеву экономические обязательства", — резюмировали авторы.
Все это, по мнению Тота и Свита, демонстрирует "политическую дисфункцию" Байдена, которую он не способен преодолеть.
В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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