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СМИ: США увязнут в двух конфликтах одновременно из-за ошибки Байдена - РИА Новости, 29.07.2022
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СМИ: США увязнут в двух конфликтах одновременно из-за ошибки Байдена
СМИ: США увязнут в двух конфликтах одновременно из-за ошибки Байдена - РИА Новости, 29.07.2022
СМИ: США увязнут в двух конфликтах одновременно из-за ошибки Байдена
США могут оказаться вовлеченными в два конфликта одновременно из-за недальновидной политики президента Байдена и его нежелания пересмотреть состав команды по... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:03
2022-07-29T20:05
в мире
сша
пекин
тайвань
нэнси пелоси
китай
украина
нато
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США могут оказаться вовлеченными в два конфликта одновременно из-за недальновидной политики президента Байдена и его нежелания пересмотреть состав команды по национальной безопасности, написали историк Марк Тот и экс-разведчик Джонатан Свит в статье для The Hill."Экзистенциальные риски, которые возникают для США в ближайшие месяцы, не ограничиваются Восточной Европой", — заметили авторы, имея ввиду усиливающуюся напряженность между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня."Военные возможности Китая в тихоокеанском регионе выше, чем у США &lt;…&gt; Адмирал Джон Акилино, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование, заявил, что американские вооруженные силы отчаянно нуждаются в наращивании потенциала для эффективных действий в "оспариваемом пространстве", — заявили эксперты.В статье также подчеркивается, что ключевые союзники США по НАТО начинают испытывать все большие трудности из-за антироссийских санкций, что снижает их решимость оказывать помощь Украине."Евросоюз из-за страха перед надвигающимся газовым кризисом сомневается, стоит ли выполнять данные Киеву экономические обязательства", — резюмировали авторы.Все это, по мнению Тота и Свита, демонстрирует "политическую дисфункцию" Байдена, которую он не способен преодолеть.В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220729/ssha-1805916718.html
https://ria.ru/20220729/ukraina-1805883834.html
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в мире, сша, пекин, тайвань, нэнси пелоси, китай, украина, нато, санкции в отношении россии
20:03 29.07.2022 (обновлено: 20:05 29.07.2022)
 
СМИ: США увязнут в двух конфликтах одновременно из-за ошибки Байдена

The Hill: США будет трудно урегулировать два конфликта одновременно из-за политики Байдена

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США могут оказаться вовлеченными в два конфликта одновременно из-за недальновидной политики президента Байдена и его нежелания пересмотреть состав команды по национальной безопасности, написали историк Марк Тот и экс-разведчик Джонатан Свит в статье для The Hill.
"Экзистенциальные риски, которые возникают для США в ближайшие месяцы, не ограничиваются Восточной Европой", — заметили авторы, имея ввиду усиливающуюся напряженность между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня.
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"Военные возможности Китая в тихоокеанском регионе выше, чем у США <…> Адмирал Джон Акилино, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование, заявил, что американские вооруженные силы отчаянно нуждаются в наращивании потенциала для эффективных действий в "оспариваемом пространстве", — заявили эксперты.
В статье также подчеркивается, что ключевые союзники США по НАТО начинают испытывать все большие трудности из-за антироссийских санкций, что снижает их решимость оказывать помощь Украине.
"Евросоюз из-за страха перед надвигающимся газовым кризисом сомневается, стоит ли выполнять данные Киеву экономические обязательства", — резюмировали авторы.
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Все это, по мнению Тота и Свита, демонстрирует "политическую дисфункцию" Байдена, которую он не способен преодолеть.
В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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В миреСШАПекинТайваньНэнси ПелосиКитайУкраинаНАТОСанкции в отношении России
 
 
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