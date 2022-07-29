https://ria.ru/20220729/ssha-1805979815.html

СМИ: США увязнут в двух конфликтах одновременно из-за ошибки Байдена

СМИ: США увязнут в двух конфликтах одновременно из-за ошибки Байдена - РИА Новости, 29.07.2022

СМИ: США увязнут в двух конфликтах одновременно из-за ошибки Байдена

США могут оказаться вовлеченными в два конфликта одновременно из-за недальновидной политики президента Байдена и его нежелания пересмотреть состав команды по... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:03

2022-07-29T20:03

2022-07-29T20:05

в мире

сша

пекин

тайвань

нэнси пелоси

китай

украина

нато

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США могут оказаться вовлеченными в два конфликта одновременно из-за недальновидной политики президента Байдена и его нежелания пересмотреть состав команды по национальной безопасности, написали историк Марк Тот и экс-разведчик Джонатан Свит в статье для The Hill."Экзистенциальные риски, которые возникают для США в ближайшие месяцы, не ограничиваются Восточной Европой", — заметили авторы, имея ввиду усиливающуюся напряженность между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня."Военные возможности Китая в тихоокеанском регионе выше, чем у США <…> Адмирал Джон Акилино, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование, заявил, что американские вооруженные силы отчаянно нуждаются в наращивании потенциала для эффективных действий в "оспариваемом пространстве", — заявили эксперты.В статье также подчеркивается, что ключевые союзники США по НАТО начинают испытывать все большие трудности из-за антироссийских санкций, что снижает их решимость оказывать помощь Украине."Евросоюз из-за страха перед надвигающимся газовым кризисом сомневается, стоит ли выполнять данные Киеву экономические обязательства", — резюмировали авторы.Все это, по мнению Тота и Свита, демонстрирует "политическую дисфункцию" Байдена, которую он не способен преодолеть.В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220729/ssha-1805916718.html

https://ria.ru/20220729/ukraina-1805883834.html

https://ria.ru/20220729/britaniya-1805899713.html

сша

пекин

тайвань

китай

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, пекин, тайвань, нэнси пелоси, китай, украина, нато, санкции в отношении россии