https://ria.ru/20220729/srok-1805872493.html

Экс-советник Обамы получил год тюрьмы за хищение средств у школ

Экс-советник Обамы получил год тюрьмы за хищение средств у школ - РИА Новости, 29.07.2022

Экс-советник Обамы получил год тюрьмы за хищение средств у школ

Бывший сотрудник администрации 44-го президента США Барака Обамы Сет Эндрю приговорен к году тюрьмы за мошенничество с хищением у сети основанных им школ почти... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:57

2022-07-29T14:57

2022-07-29T14:57

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сша

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криминал

хищение

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник администрации 44-го президента США Барака Обамы Сет Эндрю приговорен к году тюрьмы за мошенничество с хищением у сети основанных им школ почти 220 тысяч долларов, сообщает минюст США.В январе Сет Эндрю признал себя виновным и согласился выплатить компенсацию. Экс-советнику Обамы грозило до 20 лет лишения свободы."Сет Эндрю был приговорен к 366 дням в тюрьме в связи с осуществлением им схемы по хищению у чартерных школ Democracy Prep Public Schools, сеть которых он основал, более 218 тысяч долларов", - говорится в заявлении минюста.В 2005 году Эндрю помог создать в Нью-Йорке сеть государственных школ. В 2013 году он оставил эту работу и устроился в министерство образования США, а впоследствии перешел на должность старшего советника в Белом доме, откуда ушел в 2016 году.

https://ria.ru/20220718/sud-1803210111.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), криминал, хищение