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Экс-советник Обамы получил год тюрьмы за хищение средств у школ - РИА Новости, 29.07.2022
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Экс-советник Обамы получил год тюрьмы за хищение средств у школ
Экс-советник Обамы получил год тюрьмы за хищение средств у школ - РИА Новости, 29.07.2022
Экс-советник Обамы получил год тюрьмы за хищение средств у школ
Бывший сотрудник администрации 44-го президента США Барака Обамы Сет Эндрю приговорен к году тюрьмы за мошенничество с хищением у сети основанных им школ почти... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:57
2022-07-29T14:57
в мире
сша
нью-йорк (город)
криминал
хищение
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник администрации 44-го президента США Барака Обамы Сет Эндрю приговорен к году тюрьмы за мошенничество с хищением у сети основанных им школ почти 220 тысяч долларов, сообщает минюст США.В январе Сет Эндрю признал себя виновным и согласился выплатить компенсацию. Экс-советнику Обамы грозило до 20 лет лишения свободы."Сет Эндрю был приговорен к 366 дням в тюрьме в связи с осуществлением им схемы по хищению у чартерных школ Democracy Prep Public Schools, сеть которых он основал, более 218 тысяч долларов", - говорится в заявлении минюста.В 2005 году Эндрю помог создать в Нью-Йорке сеть государственных школ. В 2013 году он оставил эту работу и устроился в министерство образования США, а впоследствии перешел на должность старшего советника в Белом доме, откуда ушел в 2016 году.
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в мире, сша, нью-йорк (город), криминал, хищение
14:57 29.07.2022
 
Экс-советник Обамы получил год тюрьмы за хищение средств у школ

Экс-советник Обамы получил год тюрьмы за кражу у школ почти 220 тысяч долларов

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник администрации 44-го президента США Барака Обамы Сет Эндрю приговорен к году тюрьмы за мошенничество с хищением у сети основанных им школ почти 220 тысяч долларов, сообщает минюст США.
В январе Сет Эндрю признал себя виновным и согласился выплатить компенсацию. Экс-советнику Обамы грозило до 20 лет лишения свободы.
"Сет Эндрю был приговорен к 366 дням в тюрьме в связи с осуществлением им схемы по хищению у чартерных школ Democracy Prep Public Schools, сеть которых он основал, более 218 тысяч долларов", - говорится в заявлении минюста.
В 2005 году Эндрю помог создать в Нью-Йорке сеть государственных школ. В 2013 году он оставил эту работу и устроился в министерство образования США, а впоследствии перешел на должность старшего советника в Белом доме, откуда ушел в 2016 году.
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