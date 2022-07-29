https://ria.ru/20220729/sputniki-1805963154.html
Россия сильно отстала в производстве спутников, заявил Борисов
Россия сильно отстала в производстве спутников, заявил Борисов - РИА Новости, 29.07.2022
Россия сильно отстала в производстве спутников, заявил Борисов
"Роскосмос" сильно задолжал российской экономике из-за того, что вовремя не перешел на индустриальную модель производства спутников, и сейчас нужно... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:52
2022-07-29T18:52
2022-07-29T18:52
земля
роскосмос
россия
юрий борисов (роскосмос)
космос - риа наука
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Роскосмос" сильно задолжал российской экономике из-за того, что вовремя не перешел на индустриальную модель производства спутников, и сейчас нужно перестраиваться – и делать это в условиях санкций, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Роскосмос сильно задолжал российской экономике. Сегодня нельзя представить современный мир без космических услуг. Это и цифровое телевидение, связь, передача данных, навигация, метеоинформация, картография, знание поверхности Земли, анализ чрезвычайных ситуаций и прочее. Сегодня просто невозможно представить без космических услуг ту или иную сферу нашей экономики", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Мы упустили время так называемой индустриальной модели производства автоматических спутников, которые являются основой различных космических систем", - добавил Борисов.По его словам, американцы, европейцы и китайцы - основные игроки на этом рынке – "давно нас в этом плане обогнали"."Сегодня "Роскосмосу" необходимо перестроить работу так, чтобы научиться выпускать спутники совершенно в другом количестве. Это потребует коренной перестройки основных процессов технологического цикла – разработки, производства, испытаний, увеличение сроков активного существования. Вся эта работа будет проводиться в условиях санкционных ограничений, в первую очередь, касающихся электронно-компонентной базы", - продолжил Борисов.При этом санкции он стопроцентной отговоркой не считает и уверен, что российская электронная промышленность начинает постепенно возрождаться, уже существуют российские аналоги, и вполне приемлемые, взамен импортных."И мир у нас не однополярный – помимо недружественных стран, многие страны производят сегодня необходимую номенклатуру, и мы будем выстраивать с ними соответствующие отношения", - добавил он.
https://ria.ru/20220729/sputniki-1805960540.html
https://ria.ru/20220729/roskosmos-1805850903.html
https://ria.ru/20220728/miigaik-1805279328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, роскосмос, россия, юрий борисов (роскосмос), космос - риа наука
Россия сильно отстала в производстве спутников, заявил Борисов
Глава "Роскосмоса" Борисов заявил, что Россия сильно отстала в производстве спутников
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
"Роскосмос" сильно задолжал российской экономике из-за того, что вовремя не перешел на индустриальную модель производства спутников, и сейчас нужно перестраиваться – и делать это в условиях санкций, заявил
гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Роскосмос
сильно задолжал российской экономике. Сегодня нельзя представить современный мир без космических услуг. Это и цифровое телевидение, связь, передача данных, навигация, метеоинформация, картография, знание поверхности Земли
, анализ чрезвычайных ситуаций и прочее. Сегодня просто невозможно представить без космических услуг ту или иную сферу нашей экономики", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24
".
"Мы упустили время так называемой индустриальной модели производства автоматических спутников, которые являются основой различных космических систем", - добавил Борисов.
По его словам, американцы, европейцы и китайцы - основные игроки на этом рынке – "давно нас в этом плане обогнали".
"Сегодня "Роскосмосу" необходимо перестроить работу так, чтобы научиться выпускать спутники совершенно в другом количестве. Это потребует коренной перестройки основных процессов технологического цикла – разработки, производства, испытаний, увеличение сроков активного существования. Вся эта работа будет проводиться в условиях санкционных ограничений, в первую очередь, касающихся электронно-компонентной базы", - продолжил Борисов.
При этом санкции он стопроцентной отговоркой не считает и уверен, что российская электронная промышленность начинает постепенно возрождаться, уже существуют российские аналоги, и вполне приемлемые, взамен импортных.
"И мир у нас не однополярный – помимо недружественных стран, многие страны производят сегодня необходимую номенклатуру, и мы будем выстраивать с ними соответствующие отношения", - добавил он.