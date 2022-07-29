https://ria.ru/20220729/sputniki-1805960540.html

Борисов призвал брать плату за спутниковые услуги

Борисов призвал брать плату за спутниковые услуги - РИА Новости, 29.07.2022

Борисов призвал брать плату за спутниковые услуги

Спутниковые услуги, в том числе в области связи, должны предоставляться на платной основе, в противном случае отсутствуют стимулы к их совершенствованию,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:37

2022-07-29T18:37

2022-07-29T18:37

технологии

космос - риа наука

роскосмос

юрий борисов (роскосмос)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589937193_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_27b940c823967c476c783f2558160966.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спутниковые услуги, в том числе в области связи, должны предоставляться на платной основе, в противном случае отсутствуют стимулы к их совершенствованию, считает новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Спрос на эти услуги серьезный, а предоставление этих услуг в абсолютном большинстве производится на бесплатной основе. Мое глубокое убеждение, что когда производитель услуг и потребитель услуг не входят в нормальные товарно-денежные отношения, то не достигается основной результат. Обе стороны в такой ситуации не заинтересованы в улучшении услуг", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".По его словам, в такой ситуации производителя услуг все устраивает, и он не работает над совершенствованием этой услуги, не делает ее более качественной. Поэтому, отметил Борисов, нужно постепенно переходить на коммерческую основу предоставления услуг."Это выверенная практика почти во всем мире, это является подтвержденной практикой, и мы будем переходить на коммерческое предоставление услуг. Я считаю, что в этой ситуации, и мы как производители, и наши потребители будут завязаны товарно-денежными отношениями. И сроки предоставления и качество услуг должны начинать расти", - добавил он.Современные спутниковые группировки используются для предоставления услуг связи, в том числе широкополосного доступа в интернет, обеспечения навигации как для гражданских, так и военных нужд. Кроме того, спутники дистанционного зондирования Земли нужны в интересах народного хозяйства, они могут следить за сельхозугодьями, лесами и даже за животными.С помощью гидрометеорологических аппаратов можно предсказывать погоду и изучать явления в атмосфере. Кроме того, мониторинг Земли из космоса может использоваться для отслеживания и предотвращения как природных, так и техногенных аварий и катастроф.

https://ria.ru/20220726/sputnik-1804945855.html

https://ria.ru/20220707/sputnik-1800981123.html

https://ria.ru/20220625/gonets-m1-1798030913.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, космос - риа наука, роскосмос, юрий борисов (роскосмос)