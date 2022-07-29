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Борисов призвал брать плату за спутниковые услуги - РИА Новости, 29.07.2022
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Борисов призвал брать плату за спутниковые услуги
Борисов призвал брать плату за спутниковые услуги - РИА Новости, 29.07.2022
Борисов призвал брать плату за спутниковые услуги
Спутниковые услуги, в том числе в области связи, должны предоставляться на платной основе, в противном случае отсутствуют стимулы к их совершенствованию,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:37
2022-07-29T18:37
технологии
космос - риа наука
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спутниковые услуги, в том числе в области связи, должны предоставляться на платной основе, в противном случае отсутствуют стимулы к их совершенствованию, считает новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Спрос на эти услуги серьезный, а предоставление этих услуг в абсолютном большинстве производится на бесплатной основе. Мое глубокое убеждение, что когда производитель услуг и потребитель услуг не входят в нормальные товарно-денежные отношения, то не достигается основной результат. Обе стороны в такой ситуации не заинтересованы в улучшении услуг", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".По его словам, в такой ситуации производителя услуг все устраивает, и он не работает над совершенствованием этой услуги, не делает ее более качественной. Поэтому, отметил Борисов, нужно постепенно переходить на коммерческую основу предоставления услуг."Это выверенная практика почти во всем мире, это является подтвержденной практикой, и мы будем переходить на коммерческое предоставление услуг. Я считаю, что в этой ситуации, и мы как производители, и наши потребители будут завязаны товарно-денежными отношениями. И сроки предоставления и качество услуг должны начинать расти", - добавил он.Современные спутниковые группировки используются для предоставления услуг связи, в том числе широкополосного доступа в интернет, обеспечения навигации как для гражданских, так и военных нужд. Кроме того, спутники дистанционного зондирования Земли нужны в интересах народного хозяйства, они могут следить за сельхозугодьями, лесами и даже за животными.С помощью гидрометеорологических аппаратов можно предсказывать погоду и изучать явления в атмосфере. Кроме того, мониторинг Земли из космоса может использоваться для отслеживания и предотвращения как природных, так и техногенных аварий и катастроф.
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технологии, космос - риа наука, роскосмос, юрий борисов (роскосмос)
18:37 29.07.2022
 
Борисов призвал брать плату за спутниковые услуги

Глава "Роскосмоса" Борисов: спутниковые услуги нужно предоставлять на платной основе

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb на космодроме Восточный
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с британскими спутниками связи OneWeb на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спутниковые услуги, в том числе в области связи, должны предоставляться на платной основе, в противном случае отсутствуют стимулы к их совершенствованию, считает новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Спрос на эти услуги серьезный, а предоставление этих услуг в абсолютном большинстве производится на бесплатной основе. Мое глубокое убеждение, что когда производитель услуг и потребитель услуг не входят в нормальные товарно-денежные отношения, то не достигается основной результат. Обе стороны в такой ситуации не заинтересованы в улучшении услуг", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
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По его словам, в такой ситуации производителя услуг все устраивает, и он не работает над совершенствованием этой услуги, не делает ее более качественной. Поэтому, отметил Борисов, нужно постепенно переходить на коммерческую основу предоставления услуг.
"Это выверенная практика почти во всем мире, это является подтвержденной практикой, и мы будем переходить на коммерческое предоставление услуг. Я считаю, что в этой ситуации, и мы как производители, и наши потребители будут завязаны товарно-денежными отношениями. И сроки предоставления и качество услуг должны начинать расти", - добавил он.
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Современные спутниковые группировки используются для предоставления услуг связи, в том числе широкополосного доступа в интернет, обеспечения навигации как для гражданских, так и военных нужд. Кроме того, спутники дистанционного зондирования Земли нужны в интересах народного хозяйства, они могут следить за сельхозугодьями, лесами и даже за животными.
С помощью гидрометеорологических аппаратов можно предсказывать погоду и изучать явления в атмосфере. Кроме того, мониторинг Земли из космоса может использоваться для отслеживания и предотвращения как природных, так и техногенных аварий и катастроф.
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