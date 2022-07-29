https://ria.ru/20220729/sokhnut-1805849432.html

В Кремле ответили на вопрос о деле против "Сохнута"

В Кремле ответили на вопрос о деле против "Сохнута" - РИА Новости, 29.07.2022

В Кремле ответили на вопрос о деле против "Сохнута"

В Кремле располагают определенной информацией по делу о ликвидации еврейского агентства "Сохнут", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:43

2022-07-29T13:43

2022-07-29T13:43

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дмитрий песков

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле располагают определенной информацией по делу о ликвидации еврейского агентства "Сохнут", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока идет судебный процесс, комментариев не будет."Там все-таки идёт судебный процесс, поэтому мы не можем ничего сейчас комментировать. Просто не имеем права. Мы располагаем определенной информацией, да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, запрашивал ли Кремль информацию по этому делу и есть ли информация, о каких именно нарушениях законодательства может идти речь.Иск о ликвидации агентства был зарегистрирован судом в середине июля.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России.Израильский премьер-министр Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Минюст 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России."Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.

https://ria.ru/20220726/netanyakhu-1805203201.html

https://ria.ru/20220725/sokhnut-1804776198.html

https://ria.ru/20220726/izrail-1805087881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, израиль, москва, в мире, дмитрий песков