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В Кремле ответили на вопрос о деле против "Сохнута" - РИА Новости, 29.07.2022
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В Кремле ответили на вопрос о деле против "Сохнута"
В Кремле ответили на вопрос о деле против "Сохнута" - РИА Новости, 29.07.2022
В Кремле ответили на вопрос о деле против "Сохнута"
В Кремле располагают определенной информацией по делу о ликвидации еврейского агентства "Сохнут", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:43
2022-07-29T13:43
россия
израиль
москва
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле располагают определенной информацией по делу о ликвидации еврейского агентства "Сохнут", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока идет судебный процесс, комментариев не будет."Там все-таки идёт судебный процесс, поэтому мы не можем ничего сейчас комментировать. Просто не имеем права. Мы располагаем определенной информацией, да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, запрашивал ли Кремль информацию по этому делу и есть ли информация, о каких именно нарушениях законодательства может идти речь.Иск о ликвидации агентства был зарегистрирован судом в середине июля.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России.Израильский премьер-министр Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Минюст 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России."Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.
https://ria.ru/20220726/netanyakhu-1805203201.html
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россия, израиль, москва, в мире, дмитрий песков
13:43 29.07.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о деле против "Сохнута"

Песков: в Кремле располагают информацией по делу "Сохнута", но пока не комментируют

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрохожие на Васильевском спуске в Москве
Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле располагают определенной информацией по делу о ликвидации еврейского агентства "Сохнут", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока идет судебный процесс, комментариев не будет.
"Там все-таки идёт судебный процесс, поэтому мы не можем ничего сейчас комментировать. Просто не имеем права. Мы располагаем определенной информацией, да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, запрашивал ли Кремль информацию по этому делу и есть ли информация, о каких именно нарушениях законодательства может идти речь.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 22:03
Экс-премьер Израиля обвинил Ганца и Лапида в кризисе в отношениях с Россией
Иск о ликвидации агентства был зарегистрирован судом в середине июля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России.
Израильский премьер-министр Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
25 июля, 13:58
Израиль готовит ответные меры на случай закрытия в России офисов "Сохнут"
Минюст 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.
"Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.
Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 15:02
В канцелярии премьера Израиля рассказали о поздравлении от Путина
 
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