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На саммите ШОС обсудят торговлю в национальных валютах - РИА Новости, 29.07.2022
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На саммите ШОС обсудят торговлю в национальных валютах
На саммите ШОС обсудят торговлю в национальных валютах - РИА Новости, 29.07.2022
На саммите ШОС обсудят торговлю в национальных валютах
На предстоящем саммите лидеры ШОС обсудят, как активизировать торговлю в национальных валютах, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:55
2022-07-29T11:55
узбекистан
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
шос
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ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. На предстоящем саммите лидеры ШОС обсудят, как активизировать торговлю в национальных валютах, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы сегодня договорились о том, чтобы на рассмотрение лидеров вынести предложение конкретных действиях по переходу на расчеты в национальных валютах", - сказал Лавров по итогам визита в Узбекистан.
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узбекистан
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Владимир Лаврентьев
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узбекистан, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, шос
11:55 29.07.2022
 
На саммите ШОС обсудят торговлю в национальных валютах

Лавров: на саммите лидеры ШОС обсудят активизацию торговли в национальных валютах

© РИА Новости / МИД России / Перейти в фотобанкУчастники заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте
Участники заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / МИД России
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Участники заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте
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ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. На предстоящем саммите лидеры ШОС обсудят, как активизировать торговлю в национальных валютах, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы сегодня договорились о том, чтобы на рассмотрение лидеров вынести предложение конкретных действиях по переходу на расчеты в национальных валютах", - сказал Лавров по итогам визита в Узбекистан.
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