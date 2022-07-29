https://ria.ru/20220729/shos-1805815404.html
На саммите ШОС обсудят торговлю в национальных валютах
На саммите ШОС обсудят торговлю в национальных валютах - РИА Новости, 29.07.2022
На саммите ШОС обсудят торговлю в национальных валютах
На предстоящем саммите лидеры ШОС обсудят, как активизировать торговлю в национальных валютах, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:55
2022-07-29T11:55
2022-07-29T11:55
узбекистан
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
шос
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ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. На предстоящем саммите лидеры ШОС обсудят, как активизировать торговлю в национальных валютах, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы сегодня договорились о том, чтобы на рассмотрение лидеров вынести предложение конкретных действиях по переходу на расчеты в национальных валютах", - сказал Лавров по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20220729/shos-1805749971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, шос
На саммите ШОС обсудят торговлю в национальных валютах
Лавров: на саммите лидеры ШОС обсудят активизацию торговли в национальных валютах