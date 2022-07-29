https://ria.ru/20220729/shos-1805815404.html

На саммите ШОС обсудят торговлю в национальных валютах

На саммите ШОС обсудят торговлю в национальных валютах - РИА Новости, 29.07.2022

На саммите ШОС обсудят торговлю в национальных валютах

На предстоящем саммите лидеры ШОС обсудят, как активизировать торговлю в национальных валютах, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:55

2022-07-29T11:55

2022-07-29T11:55

узбекистан

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

шос

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ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. На предстоящем саммите лидеры ШОС обсудят, как активизировать торговлю в национальных валютах, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы сегодня договорились о том, чтобы на рассмотрение лидеров вынести предложение конкретных действиях по переходу на расчеты в национальных валютах", - сказал Лавров по итогам визита в Узбекистан.

https://ria.ru/20220729/shos-1805749971.html

узбекистан

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

узбекистан, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, шос