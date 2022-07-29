https://ria.ru/20220729/shos-1805789317.html

Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета глав МИД ШОС

Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета глав МИД ШОС - РИА Новости, 29.07.2022

Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета глав МИД ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед СМИ по итогам заседания Совета глав МИД ШОС. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:41

2022-07-29T11:41

2022-07-29T11:41

политика

сергей лавров

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805806764_0:35:600:373_1920x0_80_0_0_26e086eb031bda8321724a6df6d8e4fc.jpg

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед СМИ по итогам заседания Совета глав МИД ШОС.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Лавров выступит перед российскими СМИ по итогам заседания СМИД ШОС LIVE: Лавров выступит перед российскими СМИ по итогам заседания СМИД ШОС 2022-07-29T11:41 true PT24M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, сергей лавров, шос, видео