https://ria.ru/20220729/shos-1805789317.html
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета глав МИД ШОС
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета глав МИД ШОС - РИА Новости, 29.07.2022
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета глав МИД ШОС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед СМИ по итогам заседания Совета глав МИД ШОС. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:41
2022-07-29T11:41
2022-07-29T11:41
политика
сергей лавров
шос
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед СМИ по итогам заседания Совета глав МИД ШОС.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Лавров выступит перед российскими СМИ по итогам заседания СМИД ШОС
LIVE: Лавров выступит перед российскими СМИ по итогам заседания СМИД ШОС
2022-07-29T11:41
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PT24M01S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей лавров, шос, видео
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета глав МИД ШОС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед СМИ по итогам заседания Совета глав МИД ШОС.
2022-07-29T11:41
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PT24M01S
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета глав МИД ШОС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед СМИ по итогам заседания Совета глав МИД ШОС.