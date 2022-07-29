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Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета глав МИД ШОС - РИА Новости, 29.07.2022
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Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета глав МИД ШОС
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета глав МИД ШОС - РИА Новости, 29.07.2022
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета глав МИД ШОС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед СМИ по итогам заседания Совета глав МИД ШОС. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:41
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политика
сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед СМИ по итогам заседания Совета глав МИД ШОС.
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LIVE: Лавров выступит перед российскими СМИ по итогам заседания СМИД ШОС
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политика, сергей лавров, шос, видео
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета глав МИД ШОС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед СМИ по итогам заседания Совета глав МИД ШОС.
2022-07-29T11:41
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PT24M01S
11:41 29.07.2022
 

Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета глав МИД ШОС

Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед СМИ по итогам заседания Совета глав МИД ШОС.
 
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