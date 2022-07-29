https://ria.ru/20220729/shishimarin-1805823370.html

Апелляционный суд Киева изменил приговор российскому военному Шишимарину

Апелляционный суд Киева изменил приговор российскому военному Шишимарину - РИА Новости, 29.07.2022

Апелляционный суд Киева изменил приговор российскому военному Шишимарину

Апелляционный суд Киева смягчил приговор осужденному российскому военному Вадиму Шишимарину, назначив вместо пожизненного заключения 15 лет лишения свободы,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:24

2022-07-29T12:24

2022-07-29T17:17

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Киева смягчил приговор осужденному российскому военному Вадиму Шишимарину, назначив вместо пожизненного заключения 15 лет лишения свободы, заявляет медиапроект "Граты"."Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Грат".Ранее суд в Киеве приговорил Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. В июне адвокат Шишимарина сообщал о подаче апелляции по этому приговору. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804006047.html

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Кирилл Волков

киев, в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр