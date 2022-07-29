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Апелляционный суд Киева изменил приговор российскому военному Шишимарину - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/shishimarin-1805823370.html
Апелляционный суд Киева изменил приговор российскому военному Шишимарину
Апелляционный суд Киева изменил приговор российскому военному Шишимарину - РИА Новости, 29.07.2022
Апелляционный суд Киева изменил приговор российскому военному Шишимарину
Апелляционный суд Киева смягчил приговор осужденному российскому военному Вадиму Шишимарину, назначив вместо пожизненного заключения 15 лет лишения свободы,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:24
2022-07-29T17:17
специальная военная операция на украине
киев
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Киева смягчил приговор осужденному российскому военному Вадиму Шишимарину, назначив вместо пожизненного заключения 15 лет лишения свободы, заявляет медиапроект "Граты"."Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Грат".Ранее суд в Киеве приговорил Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. В июне адвокат Шишимарина сообщал о подаче апелляции по этому приговору. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
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киев, в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
12:24 29.07.2022 (обновлено: 17:17 29.07.2022)
 
Апелляционный суд Киева изменил приговор российскому военному Шишимарину

Апелляционный суд Киева заменил пожизненный срок россиянину Шишимарину 15 годами тюрьмы

© AP Photo / Natacha PisarenkoВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Киева смягчил приговор осужденному российскому военному Вадиму Шишимарину, назначив вместо пожизненного заключения 15 лет лишения свободы, заявляет медиапроект "Граты".
"Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Грат".
Ранее суд в Киеве приговорил Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. В июне адвокат Шишимарина сообщал о подаче апелляции по этому приговору. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
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