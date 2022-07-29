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Массовое нашествие шелкопряда отметили в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220729/shelkopryad-1805840133.html
Массовое нашествие шелкопряда отметили в Подмосковье
Массовое нашествие шелкопряда отметили в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2022
Массовое нашествие шелкопряда отметили в Подмосковье
Установившееся теплая погода на территории Московской области привела к массовому наплыву шелкопряда, говорится в сообщении министерства экологии и... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:13
2022-07-29T13:13
новости подмосковья
электросталь
кашира
общество
московская область (подмосковье)
экология
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Установившееся теплая погода на территории Московской области привела к массовому наплыву шелкопряда, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования региона.Наибольшее количество обращений поступило из Электростали, Каширы, Орехово-Зуевского и других округов."Как утверждают энтомологи, массовый выход шелкопряда обусловлен благоприятной обстановкой для этих чешуекрылых, которые наиболее активны в летнюю жару. Сигналом для выхода бабочки является температура от 20 градусов и выше: чем жарче, тем активнее вылупляются насекомые", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.
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кашира
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электросталь, кашира, общество, московская область (подмосковье), экология
13:13 29.07.2022
 

Массовое нашествие шелкопряда отметили в Подмосковье

CC BY-SA 4.0 / Misa.stefanovic.07 / Silkworm (Bombyx mori) (cropped a photo)Тутовый шелкопряд
Тутовый шелкопряд - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Misa.stefanovic.07 / Silkworm (Bombyx mori) (cropped a photo)
Тутовый шелкопряд
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Установившееся теплая погода на территории Московской области привела к массовому наплыву шелкопряда, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования региона.
Наибольшее количество обращений поступило из Электростали, Каширы, Орехово-Зуевского и других округов.
"Как утверждают энтомологи, массовый выход шелкопряда обусловлен благоприятной обстановкой для этих чешуекрылых, которые наиболее активны в летнюю жару. Сигналом для выхода бабочки является температура от 20 градусов и выше: чем жарче, тем активнее вылупляются насекомые", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.
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