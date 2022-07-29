https://ria.ru/20220729/shelkopryad-1805840133.html
Массовое нашествие шелкопряда отметили в Подмосковье
Массовое нашествие шелкопряда отметили в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2022
Массовое нашествие шелкопряда отметили в Подмосковье
Установившееся теплая погода на территории Московской области привела к массовому наплыву шелкопряда, говорится в сообщении министерства экологии и... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:13
2022-07-29T13:13
2022-07-29T13:13
новости подмосковья
электросталь
кашира
общество
московская область (подмосковье)
экология
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Установившееся теплая погода на территории Московской области привела к массовому наплыву шелкопряда, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования региона.Наибольшее количество обращений поступило из Электростали, Каширы, Орехово-Зуевского и других округов."Как утверждают энтомологи, массовый выход шелкопряда обусловлен благоприятной обстановкой для этих чешуекрылых, которые наиболее активны в летнюю жару. Сигналом для выхода бабочки является температура от 20 градусов и выше: чем жарче, тем активнее вылупляются насекомые", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.
https://ria.ru/20220518/turizm-1789334685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
электросталь, кашира, общество, московская область (подмосковье), экология