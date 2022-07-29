https://ria.ru/20220729/shelkopryad-1805840133.html

Массовое нашествие шелкопряда отметили в Подмосковье

Массовое нашествие шелкопряда отметили в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2022

Массовое нашествие шелкопряда отметили в Подмосковье

Установившееся теплая погода на территории Московской области привела к массовому наплыву шелкопряда, говорится в сообщении министерства экологии и... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:13

2022-07-29T13:13

2022-07-29T13:13

новости подмосковья

электросталь

кашира

общество

московская область (подмосковье)

экология

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Установившееся теплая погода на территории Московской области привела к массовому наплыву шелкопряда, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования региона.Наибольшее количество обращений поступило из Электростали, Каширы, Орехово-Зуевского и других округов."Как утверждают энтомологи, массовый выход шелкопряда обусловлен благоприятной обстановкой для этих чешуекрылых, которые наиболее активны в летнюю жару. Сигналом для выхода бабочки является температура от 20 градусов и выше: чем жарче, тем активнее вылупляются насекомые", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.

https://ria.ru/20220518/turizm-1789334685.html

электросталь

кашира

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

электросталь, кашира, общество, московская область (подмосковье), экология