https://ria.ru/20220729/semya-1805872836.html

Тюменская семья получит 4,3 миллиона рублей за рождение тройни

Тюменская семья получит 4,3 миллиона рублей за рождение тройни - РИА Новости, 29.07.2022

Тюменская семья получит 4,3 миллиона рублей за рождение тройни

Тюменская семья, в которой родилась тройня, получит из бюджета области 4,3 миллиона рублей на покупку жилья, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:58

2022-07-29T14:58

2022-07-29T14:59

тюменская область

общество

александр моор

тюменская область

семья

россия

дети

жилье

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ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Тюменская семья, в которой родилась тройня, получит из бюджета области 4,3 миллиона рублей на покупку жилья, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Выплаты семьям с тройнями из бюджета региона производятся с 2013 года, их размер рассчитывается индивидуально. За все время такая поддержка оказана 54 семьям, общая сумма помощи превысила 210 миллионов рублей."Тюменская семья получит выплату за рождение тройни. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Семье полагается материальная помощь на улучшение жилищных условий в размере 4,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении информцентра.Отмечается, что в 2021 году выплату за рождение тройни предоставили двум семьям, в 2020 - одной.

https://ria.ru/20220726/shkoly-1805181411.html

https://ria.ru/20220728/zanyatost-1805693589.html

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, александр моор, тюменская область, семья, россия, дети, жилье