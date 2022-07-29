https://ria.ru/20220729/semya-1805872836.html
Тюменская семья получит 4,3 миллиона рублей за рождение тройни
Тюменская семья получит 4,3 миллиона рублей за рождение тройни - РИА Новости, 29.07.2022
Тюменская семья получит 4,3 миллиона рублей за рождение тройни
Тюменская семья, в которой родилась тройня, получит из бюджета области 4,3 миллиона рублей на покупку жилья, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:58
2022-07-29T14:58
2022-07-29T14:59
тюменская область
общество
александр моор
тюменская область
семья
россия
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жилье
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ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Тюменская семья, в которой родилась тройня, получит из бюджета области 4,3 миллиона рублей на покупку жилья, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Выплаты семьям с тройнями из бюджета региона производятся с 2013 года, их размер рассчитывается индивидуально. За все время такая поддержка оказана 54 семьям, общая сумма помощи превысила 210 миллионов рублей."Тюменская семья получит выплату за рождение тройни. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Семье полагается материальная помощь на улучшение жилищных условий в размере 4,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении информцентра.Отмечается, что в 2021 году выплату за рождение тройни предоставили двум семьям, в 2020 - одной.
https://ria.ru/20220726/shkoly-1805181411.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, александр моор, тюменская область, семья, россия, дети, жилье
14:58 29.07.2022 (обновлено: 14:59 29.07.2022)
Тюменская семья получит 4,3 миллиона рублей за рождение тройни
Тюменская семья получит из бюджета 4,3 миллиона рублей на покупку жилья за рождение тройни