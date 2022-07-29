https://ria.ru/20220729/sdelka-1805964369.html

Полянский выразил надежду на скорую и полную реализацию продуктовой сделки

Полянский выразил надежду на скорую и полную реализацию продуктовой сделки - РИА Новости, 29.07.2022

Полянский выразил надежду на скорую и полную реализацию продуктовой сделки

Россия рассчитывает, что в скором времени стамбульские соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:59

2022-07-29T18:59

2022-07-29T19:00

оон

россия

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дмитрий полянский

турция

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стамбул

ситуация в днр и лнр

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ООН, 29 июл – РИА Новости. Россия рассчитывает, что в скором времени стамбульские соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна начнут реализовываться в полном объеме, а генсек ООН Антониу Гутерреш сделает все для снятия препятствий для российского продовольствия, введенных США и ЕС, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Рассчитываем, что в скором времени стамбульские договоренности начнут выполняться в полном объеме, а генсекретарь в соответствии со взятыми им обязательствами сделает все, чтобы устранить препятствия, созданные ЕС и США в области оплаты, страхования и логистики российских грузов", - сказал Полянский.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220728/sovbez-1805734692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, россия, в мире, дмитрий полянский, турция, украина, стамбул, ситуация в днр и лнр