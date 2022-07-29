https://ria.ru/20220729/sdelka-1805964369.html
Полянский выразил надежду на скорую и полную реализацию продуктовой сделки
Полянский выразил надежду на скорую и полную реализацию продуктовой сделки - РИА Новости, 29.07.2022
Полянский выразил надежду на скорую и полную реализацию продуктовой сделки
Россия рассчитывает, что в скором времени стамбульские соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:59
2022-07-29T18:59
2022-07-29T19:00
оон
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в мире
дмитрий полянский
турция
украина
стамбул
ситуация в днр и лнр
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ООН, 29 июл – РИА Новости. Россия рассчитывает, что в скором времени стамбульские соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна начнут реализовываться в полном объеме, а генсек ООН Антониу Гутерреш сделает все для снятия препятствий для российского продовольствия, введенных США и ЕС, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Рассчитываем, что в скором времени стамбульские договоренности начнут выполняться в полном объеме, а генсекретарь в соответствии со взятыми им обязательствами сделает все, чтобы устранить препятствия, созданные ЕС и США в области оплаты, страхования и логистики российских грузов", - сказал Полянский.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220728/sovbez-1805734692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, россия, в мире, дмитрий полянский, турция, украина, стамбул, ситуация в днр и лнр
18:59 29.07.2022 (обновлено: 19:00 29.07.2022)
Полянский выразил надежду на скорую и полную реализацию продуктовой сделки
Полянский заявил, что Россия надеется на скорую и полную реализацию продуктовой сделки