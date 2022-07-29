https://ria.ru/20220729/schet-1805863701.html

Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН

Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН - РИА Новости, 29.07.2022

Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН

Один из швейцарских банков заблокировал личный счёт постоянного представителя России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:28

2022-07-29T14:28

2022-07-29T15:19

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геннадий гатилов

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ЖЕНЕВА, 29 июл - РИА Новости. Один из швейцарских банков заблокировал личный счёт постоянного представителя России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова, сообщили РИА Новости в постпредстве.Как отметили в постоянном представительстве, проблемы, возникшие с утратой Швейцарией ее нейтралитета, не ограничились двусторонней политико-экономической сферой и коснулись также бытовой жизни постпредства."Ситуация усугубляется также искусственными препонами в повседневной жизни нашей дипмиссии. Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину - потому что мы из России. Даже личный счёт в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован", - сообщили в постпредстве.Там добавили, что банковский счет был заблокирован "в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии".В дипмиссии подчеркнули, что российским дипломатам и другим официальным лицам, прибывающим на различные заседания ООН и другие мероприятия в Швейцарии, стало труднее выполнять свои профессиональные обязанности."(Введены - ред.) запреты на осуществление прямых рейсов Москва-Женева, ужесточение нашими швейцарскими коллегами прежней практики выдачи служебных виз и другие недружественные меры", - пояснили в постпредстве.Там также отметили, что швейцарские власти неспособны обеспечить воздушный маршрут для пролета бортов высших должностных лиц России, и напомнили об отмене визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеву из-за запрета на полет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС."В совокупности подобного рода "препятствия" затрудняют нормальное функционирование нашей миссии в Женеве. Надеемся, что швейцарские власти пересмотрят эту неблаговидную позицию и вернутся к нормальной практике в дипломатическом общении, соответствующей Венской конвенции 1961 года", - заключили в дипмиссии.

https://ria.ru/20220629/sanktsii-1799018884.html

https://ria.ru/20220706/otvet-1800783735.html

https://ria.ru/20220603/rezervy-1792615499.html

россия

швейцария

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, швейцария, женева (город), геннадий гатилов, оон