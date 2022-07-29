14:28 29.07.2022 (обновлено: 15:19 29.07.2022)
Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН
Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН Гатилова
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 июл - РИА Новости. Один из швейцарских банков заблокировал личный счёт постоянного представителя России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова, сообщили РИА Новости в постпредстве.
Как отметили в постоянном представительстве, проблемы, возникшие с утратой Швейцарией ее нейтралитета, не ограничились двусторонней политико-экономической сферой и коснулись также бытовой жизни постпредства.
"Ситуация усугубляется также искусственными препонами в повседневной жизни нашей дипмиссии. Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину - потому что мы из России. Даже личный счёт в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован", - сообщили в постпредстве.
Там добавили, что банковский счет был заблокирован "в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии".
В дипмиссии подчеркнули, что российским дипломатам и другим официальным лицам, прибывающим на различные заседания ООН и другие мероприятия в Швейцарии, стало труднее выполнять свои профессиональные обязанности.
"(Введены - ред.) запреты на осуществление прямых рейсов Москва-Женева, ужесточение нашими швейцарскими коллегами прежней практики выдачи служебных виз и другие недружественные меры", - пояснили в постпредстве.
Там также отметили, что швейцарские власти неспособны обеспечить воздушный маршрут для пролета бортов высших должностных лиц России, и напомнили об отмене визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеву из-за запрета на полет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС.
"В совокупности подобного рода "препятствия" затрудняют нормальное функционирование нашей миссии в Женеве. Надеемся, что швейцарские власти пересмотрят эту неблаговидную позицию и вернутся к нормальной практике в дипломатическом общении, соответствующей Венской конвенции 1961 года", - заключили в дипмиссии.