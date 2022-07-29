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Экс-полковник СБУ сдался в плен - РИА Новости, 29.07.2022
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Экс-полковник СБУ сдался в плен
Экс-полковник СБУ сдался в плен - РИА Новости, 29.07.2022
Экс-полковник СБУ сдался в плен
Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, который курировал подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе и вербовку, сдался российским силовикам,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:56
2022-07-29T12:59
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
в мире
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россия
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 29 июл — РИА Новости. Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, который курировал подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе и вербовку, сдался российским силовикам, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении гражданских и военных объектов", — сказал собеседник агентства.В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости задержанный рассказал, что являлся кадровым сотрудником СБУ, службу начинал в УСБУ по Херсонской области, на пике карьеры работал в УСБУ по Киеву, увольнялся с должности заместителя начальника управления СБУ по Полтавской области, трижды выезжал в Донбасс, в том числе с 2015 по 2019 год был руководителем оперативной группы из примерно 35 человек в городе Красноармейске, работал под позывным Стич.В задачи группы входили, по его словам, фильтрация и вербовка граждан, имеющих возможность часто пересекать линию фронта и имеющих родственников на украинской стороне, также группа занималась снабжением диверсионных групп, действовавших в Донбассе, и вывозом отработавших задание агентов."По линии контрразведки уделялось внимание созданию оперативных позиций среди лиц, которые имеют возможность выезда на неподконтрольную (Киеву. — Прим. ред.) территорию и пребывания там", — сказал он, утвердительно ответив на вопрос о том, шла ли речь о вербовке. Вся деятельность группы осуществлялась под прикрытием программы "Тебя ждут дома", которая якобы содействовала возвращению "домой" военнослужащих ДНР и сотрудников правоохранительных органов на территории Донбасса и имеющих родственников на Украине. Эта программа использовалась по ряду направлений для ее реализации, основное — это личные беседы с родственниками сотрудников вышеуказанных структур, лиц, кто проходил службу на территории ДНР, беседы с родственниками, объяснение им сути программы, нюансов. Обзванивали родственников, приезжали к ним на встречи домой и там уже беседовали, При этом успехи группы по официальной части программы невелики, как рассказал экс-полковник СБУ, за все время деятельности группы удалось вывезти из Донбасса всего трех человек — двух военнослужащих 1-го армейского корпуса ДНР и одну представительницу Донецкой Народной милиции.По его словам, деятельность группы курировало 5-е управление департамента контрразведки (ДКР) СБ Украины. Он также рассказал, что для организации взаимодействия и рабочих совещаний в Донбасс неоднократно приезжало руководство ДКР, в частности он назвал фамилии руководителей — Червинский, Петров, Конашевский и Заяц.
https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html
https://ria.ru/20220728/agenty-1805474565.html
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60
"Обзванивали родственников, договаривались о встрече": экс-полковник СБУ о деталях подрывной работы
Экс-полковник СБУ, который курировал подрывную работу украинских спецслужб в Донбассе и вербовку, сдался российским силовикам, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Он рассказал детали того, чем занимался.
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служба безопасности украины, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
10:56 29.07.2022 (обновлено: 12:59 29.07.2022)
 
Экс-полковник СБУ сдался в плен

Курировавший подрывную деятельность и вербовку экс-полковник СБУ Дмитриев сдался в плен

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 29 июл — РИА Новости. Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, который курировал подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе и вербовку, сдался российским силовикам, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении гражданских и военных объектов", — сказал собеседник агентства.
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В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости задержанный рассказал, что являлся кадровым сотрудником СБУ, службу начинал в УСБУ по Херсонской области, на пике карьеры работал в УСБУ по Киеву, увольнялся с должности заместителя начальника управления СБУ по Полтавской области, трижды выезжал в Донбасс, в том числе с 2015 по 2019 год был руководителем оперативной группы из примерно 35 человек в городе Красноармейске, работал под позывным Стич.
В задачи группы входили, по его словам, фильтрация и вербовка граждан, имеющих возможность часто пересекать линию фронта и имеющих родственников на украинской стороне, также группа занималась снабжением диверсионных групп, действовавших в Донбассе, и вывозом отработавших задание агентов.
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"По линии контрразведки уделялось внимание созданию оперативных позиций среди лиц, которые имеют возможность выезда на неподконтрольную (Киеву. — Прим. ред.) территорию и пребывания там", — сказал он, утвердительно ответив на вопрос о том, шла ли речь о вербовке.
Вся деятельность группы осуществлялась под прикрытием программы "Тебя ждут дома", которая якобы содействовала возвращению "домой" военнослужащих ДНР и сотрудников правоохранительных органов на территории Донбасса и имеющих родственников на Украине. Эта программа использовалась по ряду направлений для ее реализации, основное — это личные беседы с родственниками сотрудников вышеуказанных структур, лиц, кто проходил службу на территории ДНР, беседы с родственниками, объяснение им сути программы, нюансов. Обзванивали родственников, приезжали к ним на встречи домой и там уже беседовали, При этом успехи группы по официальной части программы невелики, как рассказал экс-полковник СБУ, за все время деятельности группы удалось вывезти из Донбасса всего трех человек — двух военнослужащих 1-го армейского корпуса ДНР и одну представительницу Донецкой Народной милиции.
По его словам, деятельность группы курировало 5-е управление департамента контрразведки (ДКР) СБ Украины. Он также рассказал, что для организации взаимодействия и рабочих совещаний в Донбасс неоднократно приезжало руководство ДКР, в частности он назвал фамилии руководителей — Червинский, Петров, Конашевский и Заяц.
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