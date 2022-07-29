https://ria.ru/20220729/sbu-1805790479.html

Экс-полковник СБУ сдался в плен

Экс-полковник СБУ сдался в плен - РИА Новости, 29.07.2022

Экс-полковник СБУ сдался в плен

Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, который курировал подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе и вербовку, сдался российским силовикам,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:56

2022-07-29T10:56

2022-07-29T12:59

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 29 июл — РИА Новости. Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, который курировал подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе и вербовку, сдался российским силовикам, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении гражданских и военных объектов", — сказал собеседник агентства.В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости задержанный рассказал, что являлся кадровым сотрудником СБУ, службу начинал в УСБУ по Херсонской области, на пике карьеры работал в УСБУ по Киеву, увольнялся с должности заместителя начальника управления СБУ по Полтавской области, трижды выезжал в Донбасс, в том числе с 2015 по 2019 год был руководителем оперативной группы из примерно 35 человек в городе Красноармейске, работал под позывным Стич.В задачи группы входили, по его словам, фильтрация и вербовка граждан, имеющих возможность часто пересекать линию фронта и имеющих родственников на украинской стороне, также группа занималась снабжением диверсионных групп, действовавших в Донбассе, и вывозом отработавших задание агентов."По линии контрразведки уделялось внимание созданию оперативных позиций среди лиц, которые имеют возможность выезда на неподконтрольную (Киеву. — Прим. ред.) территорию и пребывания там", — сказал он, утвердительно ответив на вопрос о том, шла ли речь о вербовке. Вся деятельность группы осуществлялась под прикрытием программы "Тебя ждут дома", которая якобы содействовала возвращению "домой" военнослужащих ДНР и сотрудников правоохранительных органов на территории Донбасса и имеющих родственников на Украине. Эта программа использовалась по ряду направлений для ее реализации, основное — это личные беседы с родственниками сотрудников вышеуказанных структур, лиц, кто проходил службу на территории ДНР, беседы с родственниками, объяснение им сути программы, нюансов. Обзванивали родственников, приезжали к ним на встречи домой и там уже беседовали, При этом успехи группы по официальной части программы невелики, как рассказал экс-полковник СБУ, за все время деятельности группы удалось вывезти из Донбасса всего трех человек — двух военнослужащих 1-го армейского корпуса ДНР и одну представительницу Донецкой Народной милиции.По его словам, деятельность группы курировало 5-е управление департамента контрразведки (ДКР) СБ Украины. Он также рассказал, что для организации взаимодействия и рабочих совещаний в Донбасс неоднократно приезжало руководство ДКР, в частности он назвал фамилии руководителей — Червинский, Петров, Конашевский и Заяц.

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

https://ria.ru/20220728/agenty-1805474565.html

https://ria.ru/20220621/punkt-1796914466.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Обзванивали родственников, договаривались о встрече": экс-полковник СБУ о деталях подрывной работы Экс-полковник СБУ, который курировал подрывную работу украинских спецслужб в Донбассе и вербовку, сдался российским силовикам, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Он рассказал детали того, чем занимался. 2022-07-29T10:56 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

служба безопасности украины, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр