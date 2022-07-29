10:56 29.07.2022 (обновлено: 12:59 29.07.2022)
Экс-полковник СБУ сдался в плен
Курировавший подрывную деятельность и вербовку экс-полковник СБУ Дмитриев сдался в плен
ХЕРСОН, 29 июл — РИА Новости. Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, который курировал подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе и вербовку, сдался российским силовикам, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении гражданских и военных объектов", — сказал собеседник агентства.
В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости задержанный рассказал, что являлся кадровым сотрудником СБУ, службу начинал в УСБУ по Херсонской области, на пике карьеры работал в УСБУ по Киеву, увольнялся с должности заместителя начальника управления СБУ по Полтавской области, трижды выезжал в Донбасс, в том числе с 2015 по 2019 год был руководителем оперативной группы из примерно 35 человек в городе Красноармейске, работал под позывным Стич.
В задачи группы входили, по его словам, фильтрация и вербовка граждан, имеющих возможность часто пересекать линию фронта и имеющих родственников на украинской стороне, также группа занималась снабжением диверсионных групп, действовавших в Донбассе, и вывозом отработавших задание агентов.
"По линии контрразведки уделялось внимание созданию оперативных позиций среди лиц, которые имеют возможность выезда на неподконтрольную (Киеву. — Прим. ред.) территорию и пребывания там", — сказал он, утвердительно ответив на вопрос о том, шла ли речь о вербовке.
Вся деятельность группы осуществлялась под прикрытием программы "Тебя ждут дома", которая якобы содействовала возвращению "домой" военнослужащих ДНР и сотрудников правоохранительных органов на территории Донбасса и имеющих родственников на Украине. Эта программа использовалась по ряду направлений для ее реализации, основное — это личные беседы с родственниками сотрудников вышеуказанных структур, лиц, кто проходил службу на территории ДНР, беседы с родственниками, объяснение им сути программы, нюансов. Обзванивали родственников, приезжали к ним на встречи домой и там уже беседовали, При этом успехи группы по официальной части программы невелики, как рассказал экс-полковник СБУ, за все время деятельности группы удалось вывезти из Донбасса всего трех человек — двух военнослужащих 1-го армейского корпуса ДНР и одну представительницу Донецкой Народной милиции.
По его словам, деятельность группы курировало 5-е управление департамента контрразведки (ДКР) СБ Украины. Он также рассказал, что для организации взаимодействия и рабочих совещаний в Донбасс неоднократно приезжало руководство ДКР, в частности он назвал фамилии руководителей — Червинский, Петров, Конашевский и Заяц.