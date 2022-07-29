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США расширили санкции против России - РИА Новости, 29.07.2022
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США расширили санкции против России
США расширили санкции против России - РИА Новости, 29.07.2022
США расширили санкции против России
США в пятницу расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список двух российских граждан и четыре компании из РФ, говорится в обнародованном РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:23
2022-07-29T19:52
сша
санкции в отношении россии
в мире
россия
санкции
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США в пятницу расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список двух российских граждан и четыре компании из РФ, говорится в обнародованном на сайте американского Минфина документе.Согласно информации ведомства, под ограничительные меры США попали президент "Центра поддержки и развития общественных инициатив" Наталья Бурлинова и российский общественный деятель Александр Ионов.Также в американский санкционный список были добавлены ряд организаций, таких как "Антиглобалистское движение России", "Центр поддержки и развития общественных инициатив", ООО "Ионов Трансконтинентал" и "Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм".Согласно распространенному позднее заявлению американского Минфина, новые ограничения были введены в связи с приписываемой указанным физическим и юридическим лицам РФ "поддержкой международных операций Кремля по распространению враждебного влияния и вмешательства в выборы".Новые рестрикции, как полагают в Минфине, "демонстрируют решимость правительства США защищать свободные и справедливые выборы, а также иные демократические институты и процессы".В результате введения санкций вся собственность и активы попавших под ограничения российских граждан и юрлиц на территории США будут заморожены. Помимо этого, блокировке подлежат любые компании, в которых попавшие в санкционный список физические и юридические лица имеют долю в 50% и выше.
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сша, санкции в отношении россии, в мире, россия, санкции, министерство финансов сша
18:23 29.07.2022 (обновлено: 19:52 29.07.2022)
 
США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против президента ЦПОИ Бурлиновой и общественного деятеля Ионова

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США в пятницу расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список двух российских граждан и четыре компании из РФ, говорится в обнародованном на сайте американского Минфина документе.
Согласно информации ведомства, под ограничительные меры США попали президент "Центра поддержки и развития общественных инициатив" Наталья Бурлинова и российский общественный деятель Александр Ионов.
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Также в американский санкционный список были добавлены ряд организаций, таких как "Антиглобалистское движение России", "Центр поддержки и развития общественных инициатив", ООО "Ионов Трансконтинентал" и "Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм".
Согласно распространенному позднее заявлению американского Минфина, новые ограничения были введены в связи с приписываемой указанным физическим и юридическим лицам РФ "поддержкой международных операций Кремля по распространению враждебного влияния и вмешательства в выборы".
"Попавшие в ограничительный список физические и юридические лица в разном качестве пытались от имени России манипулировать и дестабилизировать обстановку в США и союзных им странах, включая Украину", - указали в ведомстве.
Новые рестрикции, как полагают в Минфине, "демонстрируют решимость правительства США защищать свободные и справедливые выборы, а также иные демократические институты и процессы".
В результате введения санкций вся собственность и активы попавших под ограничения российских граждан и юрлиц на территории США будут заморожены. Помимо этого, блокировке подлежат любые компании, в которых попавшие в санкционный список физические и юридические лица имеют долю в 50% и выше.
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