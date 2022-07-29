https://ria.ru/20220729/sanktsii-1805952682.html

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России - РИА Новости, 29.07.2022

США расширили санкции против России

США в пятницу расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список двух российских граждан и четыре компании из РФ, говорится в обнародованном РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:23

2022-07-29T18:23

2022-07-29T19:52

сша

санкции в отношении россии

в мире

россия

санкции

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США в пятницу расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список двух российских граждан и четыре компании из РФ, говорится в обнародованном на сайте американского Минфина документе.Согласно информации ведомства, под ограничительные меры США попали президент "Центра поддержки и развития общественных инициатив" Наталья Бурлинова и российский общественный деятель Александр Ионов.Также в американский санкционный список были добавлены ряд организаций, таких как "Антиглобалистское движение России", "Центр поддержки и развития общественных инициатив", ООО "Ионов Трансконтинентал" и "Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм".Согласно распространенному позднее заявлению американского Минфина, новые ограничения были введены в связи с приписываемой указанным физическим и юридическим лицам РФ "поддержкой международных операций Кремля по распространению враждебного влияния и вмешательства в выборы".Новые рестрикции, как полагают в Минфине, "демонстрируют решимость правительства США защищать свободные и справедливые выборы, а также иные демократические институты и процессы".В результате введения санкций вся собственность и активы попавших под ограничения российских граждан и юрлиц на территории США будут заморожены. Помимо этого, блокировке подлежат любые компании, в которых попавшие в санкционный список физические и юридические лица имеют долю в 50% и выше.

https://ria.ru/20220729/ssha-1805916718.html

https://ria.ru/20220729/shos-1805749971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, санкции в отношении россии, в мире, россия, санкции, министерство финансов сша