18:23 29.07.2022 (обновлено: 19:52 29.07.2022)
США расширили санкции против России
Минфин США ввел санкции против президента ЦПОИ Бурлиновой и общественного деятеля Ионова
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США в пятницу расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список двух российских граждан и четыре компании из РФ, говорится в обнародованном на сайте американского Минфина документе.
Согласно информации ведомства, под ограничительные меры США попали президент "Центра поддержки и развития общественных инициатив" Наталья Бурлинова и российский общественный деятель Александр Ионов.
Также в американский санкционный список были добавлены ряд организаций, таких как "Антиглобалистское движение России", "Центр поддержки и развития общественных инициатив", ООО "Ионов Трансконтинентал" и "Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм".
Согласно распространенному позднее заявлению американского Минфина, новые ограничения были введены в связи с приписываемой указанным физическим и юридическим лицам РФ "поддержкой международных операций Кремля по распространению враждебного влияния и вмешательства в выборы".
"Попавшие в ограничительный список физические и юридические лица в разном качестве пытались от имени России манипулировать и дестабилизировать обстановку в США и союзных им странах, включая Украину", - указали в ведомстве.
Новые рестрикции, как полагают в Минфине, "демонстрируют решимость правительства США защищать свободные и справедливые выборы, а также иные демократические институты и процессы".
В результате введения санкций вся собственность и активы попавших под ограничения российских граждан и юрлиц на территории США будут заморожены. Помимо этого, блокировке подлежат любые компании, в которых попавшие в санкционный список физические и юридические лица имеют долю в 50% и выше.