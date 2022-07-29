https://ria.ru/20220729/sanktsii-1805825390.html

Партнеры России могут попасть под санкции по желанию США, заявил Лавров

Партнеры России могут попасть под санкции по желанию США, заявил Лавров - РИА Новости, 29.07.2022

Партнеры России могут попасть под санкции по желанию США, заявил Лавров

Партнеры России, в том числе африканские страны, прекрасно понимают, что любой из членов мирового сообщества, действия которого не понравятся США, может попасть РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:33

2022-07-29T12:33

2022-07-29T14:00

в мире

россия

сша

нато

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции

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ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Партнеры России, в том числе африканские страны, прекрасно понимают, что любой из членов мирового сообщества, действия которого не понравятся США, может попасть под санкции, однако им можно противостоять, например, посредством перехода на расчеты в национальных валютах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Африканские страны, да и не только африканские страны, другие наши собеседники... прекрасно понимают, что любой из членов мирового сообщества, если он будет поступать каким-то образом, который не понравится американцам или будет вызывать у них неприятие, может попасть под их санкции", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос о том, как африканские партнеры отреагировали на предупреждение о возможности заморозки их резервов западными странами.Он добавил, что эта мысль уже прочно "у всех отложилась". Помогать же таким странам можно - сегодня на рассмотрение лидеров африканских стран было вынесено предложение о переходе на расчеты в национальных валютах.Как ранее заявляли в МИД РФ, США целенаправленно повышают уровень глобальной напряженности. Окончание холодной войны и восприятие западными политическими и военными элитами себя победителями в завершившемся блоковом противостоянии "вселило в них ложную убежденность в том, что демократию можно насаждать". Это подстегнуло США и НАТО к тому, чтобы в нарушение международного права продвигать свою гегемонию и идеологический колониализм, используя для достижения своих целей военную силу.

https://ria.ru/20220729/zapad-1805754155.html

https://ria.ru/20220729/shos-1805749971.html

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сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сша, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции