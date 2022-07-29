https://ria.ru/20220729/sanktsii-1805825390.html
Партнеры России могут попасть под санкции по желанию США, заявил Лавров
Партнеры России могут попасть под санкции по желанию США, заявил Лавров - РИА Новости, 29.07.2022
Партнеры России могут попасть под санкции по желанию США, заявил Лавров
Партнеры России, в том числе африканские страны, прекрасно понимают, что любой из членов мирового сообщества, действия которого не понравятся США, может попасть РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:33
2022-07-29T12:33
2022-07-29T14:00
в мире
россия
сша
нато
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805847185_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c37dbdc82b0e57547ba810cb58ab808d.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Партнеры России, в том числе африканские страны, прекрасно понимают, что любой из членов мирового сообщества, действия которого не понравятся США, может попасть под санкции, однако им можно противостоять, например, посредством перехода на расчеты в национальных валютах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Африканские страны, да и не только африканские страны, другие наши собеседники... прекрасно понимают, что любой из членов мирового сообщества, если он будет поступать каким-то образом, который не понравится американцам или будет вызывать у них неприятие, может попасть под их санкции", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос о том, как африканские партнеры отреагировали на предупреждение о возможности заморозки их резервов западными странами.Он добавил, что эта мысль уже прочно "у всех отложилась". Помогать же таким странам можно - сегодня на рассмотрение лидеров африканских стран было вынесено предложение о переходе на расчеты в национальных валютах.Как ранее заявляли в МИД РФ, США целенаправленно повышают уровень глобальной напряженности. Окончание холодной войны и восприятие западными политическими и военными элитами себя победителями в завершившемся блоковом противостоянии "вселило в них ложную убежденность в том, что демократию можно насаждать". Это подстегнуло США и НАТО к тому, чтобы в нарушение международного права продвигать свою гегемонию и идеологический колониализм, используя для достижения своих целей военную силу.
https://ria.ru/20220729/zapad-1805754155.html
https://ria.ru/20220729/shos-1805749971.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805847185_562:165:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc8c13c68e73ebf9a732c9a8e3150663.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции
12:33 29.07.2022 (обновлено: 14:00 29.07.2022)
Партнеры России могут попасть под санкции по желанию США, заявил Лавров
Лавров: российские партнеры могут попасть под санкции за шаги, которые не одобрят США
ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Партнеры России, в том числе африканские страны, прекрасно понимают, что любой из членов мирового сообщества, действия которого не понравятся США, может попасть под санкции, однако им можно противостоять, например, посредством перехода на расчеты в национальных валютах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Африканские страны, да и не только африканские страны, другие наши собеседники... прекрасно понимают, что любой из членов мирового сообщества, если он будет поступать каким-то образом, который не понравится американцам или будет вызывать у них неприятие, может попасть под их санкции", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос о том, как африканские партнеры отреагировали на предупреждение о возможности заморозки их резервов западными странами.
Он добавил, что эта мысль уже прочно "у всех отложилась". Помогать же таким странам можно - сегодня на рассмотрение лидеров африканских стран было вынесено предложение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Как ранее заявляли в МИД РФ, США
целенаправленно повышают уровень глобальной напряженности. Окончание холодной войны и восприятие западными политическими и военными элитами себя победителями в завершившемся блоковом противостоянии "вселило в них ложную убежденность в том, что демократию можно насаждать". Это подстегнуло США и НАТО
к тому, чтобы в нарушение международного права продвигать свою гегемонию и идеологический колониализм, используя для достижения своих целей военную силу.