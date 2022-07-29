https://ria.ru/20220729/sanktsii-1805797747.html
Запад хочет услышать, что Сербия вводит санкции против России, заявил Вучич
Запад хочет услышать, что Сербия вводит санкции против России, заявил Вучич - РИА Новости, 29.07.2022
Запад хочет услышать, что Сербия вводит санкции против России, заявил Вучич
Запад хочет услышать лично от президента Сербии Александра Вучича, что Сербия введет санкции против России, но он этого не хочет говорить, заявил Вучич. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:15
2022-07-29T11:15
2022-07-29T11:15
санкции
в мире
сербия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
александр вучич
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БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Запад хочет услышать лично от президента Сербии Александра Вучича, что Сербия введет санкции против России, но он этого не хочет говорить, заявил Вучич."Нас критиковали, когда должен был приехать (глава МИД РФ Сергей) Лавров, а после я видел многих министров иностранных дел и премьеров из ЕС, которые ездили к (президенту РФ Владимиру) Путину и Лаврову. И это не было большой проблемой, а когда он должен был приехать в Сербию - было большой проблемой", - заявил сербский лидер в эфире TV Pink в ночь на пятницу."Некоторые говорят, что Вучич выкручивается и не хочет, чтобы формировалось правительство, потому что этот кабмин не может ввести санкции, говорят глупости. Они на Западе только и ждут, что я скажу "вводим санкции", и мы даже не должны их вводить, достаточно, чтобы я сказал это публично, и они были бы довольны. А я не хочу этого говорить", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20220728/serbiya-1805587629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, в мире, сербия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, александр вучич
Запад хочет услышать, что Сербия вводит санкции против России, заявил Вучич
Вучич: Запад хочет услышать лично от президента, что Сербия вводит санкции против России