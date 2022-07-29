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Санду заявила, что попросит о помощи в случае военного конфликта с Россией - РИА Новости, 29.07.2022
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Санду заявила, что попросит о помощи в случае военного конфликта с Россией
Санду заявила, что попросит о помощи в случае военного конфликта с Россией - РИА Новости, 29.07.2022
Санду заявила, что попросит о помощи в случае военного конфликта с Россией
Президент Молдавии Майя Санду заявила на пресс-конференции в Бухаресте, что попросит о помощи у союзников в случае военного конфликта с Россией. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:12
2022-07-29T14:12
в мире
здоровье - общество
клаус йоханнис
россия
молдавия
румыния
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КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила на пресс-конференции в Бухаресте, что попросит о помощи у союзников в случае военного конфликта с Россией.Санду находится в Румынии с официальным визитом по приглашению коллеги Клауса Йоханниса."Мы рассматриваем все варианты, в том числе и самые пессимистичные, если Россия нападет на Молдавию, то мы попросим о помощи", - заявила Санду, отвечая на просьбу румынского журналиста прокомментировать подобный сценарий, при этом она не объяснила, почему решила, что Россия может начать военные действия.При этом Санду сказала, что Молдавия чувствует угрозу для своей безопасности, поскольку "российско-украинский фронт" приближается к границе республики.
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в мире, здоровье - общество, клаус йоханнис, россия, молдавия, румыния
14:12 29.07.2022
 
Санду заявила, что попросит о помощи в случае военного конфликта с Россией

Президент Молдавии Санду заявила, что попросит о помощи в случае конфликта с Россией

© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду
© Sputnik
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Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила на пресс-конференции в Бухаресте, что попросит о помощи у союзников в случае военного конфликта с Россией.
Санду находится в Румынии с официальным визитом по приглашению коллеги Клауса Йоханниса.
"Мы рассматриваем все варианты, в том числе и самые пессимистичные, если Россия нападет на Молдавию, то мы попросим о помощи", - заявила Санду, отвечая на просьбу румынского журналиста прокомментировать подобный сценарий, при этом она не объяснила, почему решила, что Россия может начать военные действия.
При этом Санду сказала, что Молдавия чувствует угрозу для своей безопасности, поскольку "российско-украинский фронт" приближается к границе республики.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 21:13
Санду пообещала Зеленскому обеспечить транспортный коридор через Молдавию
 
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