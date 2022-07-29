https://ria.ru/20220729/sandu-1805859869.html
Санду заявила, что попросит о помощи в случае военного конфликта с Россией
Санду заявила, что попросит о помощи в случае военного конфликта с Россией - РИА Новости, 29.07.2022
Санду заявила, что попросит о помощи в случае военного конфликта с Россией
Президент Молдавии Майя Санду заявила на пресс-конференции в Бухаресте, что попросит о помощи у союзников в случае военного конфликта с Россией. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:12
2022-07-29T14:12
2022-07-29T14:12
в мире
здоровье - общество
клаус йоханнис
россия
молдавия
румыния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795582351_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_123f4bf14c81be971137c7b98431c12b.jpg
КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила на пресс-конференции в Бухаресте, что попросит о помощи у союзников в случае военного конфликта с Россией.Санду находится в Румынии с официальным визитом по приглашению коллеги Клауса Йоханниса."Мы рассматриваем все варианты, в том числе и самые пессимистичные, если Россия нападет на Молдавию, то мы попросим о помощи", - заявила Санду, отвечая на просьбу румынского журналиста прокомментировать подобный сценарий, при этом она не объяснила, почему решила, что Россия может начать военные действия.При этом Санду сказала, что Молдавия чувствует угрозу для своей безопасности, поскольку "российско-украинский фронт" приближается к границе республики.
https://ria.ru/20220627/sandu-1798568792.html
россия
молдавия
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795582351_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_88c9e2f00a31c6b33966a40fde3a8aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, клаус йоханнис, россия, молдавия, румыния
Санду заявила, что попросит о помощи в случае военного конфликта с Россией
Президент Молдавии Санду заявила, что попросит о помощи в случае конфликта с Россией