https://ria.ru/20220729/sandu-1805859869.html

Санду заявила, что попросит о помощи в случае военного конфликта с Россией

Санду заявила, что попросит о помощи в случае военного конфликта с Россией - РИА Новости, 29.07.2022

Санду заявила, что попросит о помощи в случае военного конфликта с Россией

Президент Молдавии Майя Санду заявила на пресс-конференции в Бухаресте, что попросит о помощи у союзников в случае военного конфликта с Россией. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:12

2022-07-29T14:12

2022-07-29T14:12

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КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила на пресс-конференции в Бухаресте, что попросит о помощи у союзников в случае военного конфликта с Россией.Санду находится в Румынии с официальным визитом по приглашению коллеги Клауса Йоханниса."Мы рассматриваем все варианты, в том числе и самые пессимистичные, если Россия нападет на Молдавию, то мы попросим о помощи", - заявила Санду, отвечая на просьбу румынского журналиста прокомментировать подобный сценарий, при этом она не объяснила, почему решила, что Россия может начать военные действия.При этом Санду сказала, что Молдавия чувствует угрозу для своей безопасности, поскольку "российско-украинский фронт" приближается к границе республики.

https://ria.ru/20220627/sandu-1798568792.html

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молдавия

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, клаус йоханнис, россия, молдавия, румыния