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В самолете Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне
В самолете Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне - РИА Новости, 29.07.2022
В самолете Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне
На лайнере, выполнявшем рейс Грозный-Москва, сработала индикация давления в салоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр". РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:07
2022-07-29T16:07
2022-07-29T17:58
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На лайнере, выполнявшем рейс Грозный-Москва, сработала индикация давления в салоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр".Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что самолет подал сигнал бедствия, изменил курс и якобы временно пропал с карты Flightradar.Командир решил вернуться в аэропорт вылета, посадка ожидается штатная, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр"."На рейсе Грозный-Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке", - сказали в компании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, происшествия, новости - туризм
16:07 29.07.2022 (обновлено: 17:58 29.07.2022)
В самолете Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне
Летевший из Грозного в Москву борт развернулся из-за индикатора давления в салоне
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На лайнере, выполнявшем рейс Грозный-Москва, сработала индикация давления в салоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр".
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что самолет подал сигнал бедствия, изменил курс и якобы временно пропал с карты Flightradar.
Командир решил вернуться в аэропорт вылета, посадка ожидается штатная, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр".
"На рейсе Грозный-Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке", - сказали в компании.