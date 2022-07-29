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В самолете Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне - РИА Новости, 29.07.2022
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Туризм
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В самолете Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне
В самолете Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне - РИА Новости, 29.07.2022
В самолете Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне
На лайнере, выполнявшем рейс Грозный-Москва, сработала индикация давления в салоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр". РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:07
2022-07-29T17:58
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происшествия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На лайнере, выполнявшем рейс Грозный-Москва, сработала индикация давления в салоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр".Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что самолет подал сигнал бедствия, изменил курс и якобы временно пропал с карты Flightradar.Командир решил вернуться в аэропорт вылета, посадка ожидается штатная, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр"."На рейсе Грозный-Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке", - сказали в компании.
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в мире, происшествия, новости - туризм
16:07 29.07.2022 (обновлено: 17:58 29.07.2022)
 
В самолете Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне

Летевший из Грозного в Москву борт развернулся из-за индикатора давления в салоне

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На лайнере, выполнявшем рейс Грозный-Москва, сработала индикация давления в салоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр".
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что самолет подал сигнал бедствия, изменил курс и якобы временно пропал с карты Flightradar.
Командир решил вернуться в аэропорт вылета, посадка ожидается штатная, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр".
"На рейсе Грозный-Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке", - сказали в компании.
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