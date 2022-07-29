https://ria.ru/20220729/samolet-1805899265.html

В самолете Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне

В самолете Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне - РИА Новости, 29.07.2022

В самолете Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне

На лайнере, выполнявшем рейс Грозный-Москва, сработала индикация давления в салоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр". РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:07

2022-07-29T16:07

2022-07-29T17:58

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На лайнере, выполнявшем рейс Грозный-Москва, сработала индикация давления в салоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр".Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что самолет подал сигнал бедствия, изменил курс и якобы временно пропал с карты Flightradar.Командир решил вернуться в аэропорт вылета, посадка ожидается штатная, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр"."На рейсе Грозный-Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке", - сказали в компании.

https://ria.ru/20220728/samolet-1805616155.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, происшествия, новости - туризм