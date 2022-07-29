10:50 29.07.2022 (обновлено: 11:28 29.07.2022)
Мишустин поручил Мантурову курировать Росрезерв
Мишустин закрепил за Мантуровым обязанности по курированию работы Росрезерва
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва), соответствующие обязанности закрепил за ним премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет координировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв). Изменения в распределении обязанностей между своими заместителями утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Росрезерв осуществляет управление государственными материальными резервами, которые задействуются для оказания поддержки отраслям экономики в случае нарушений в снабжении важнейшими видами ресурсов. Помимо этого, Росрезерв участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регионального и межрегионального масштаба. Этим федеральным агентством руководит напрямую правительство РФ. Ранее куратором Росрезерва был вице-премьер Александр Новак.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова на пост вице-премьера 15 июля. В этом качестве он отвечает за развитие промышленности, в том числе за реализацию отраслевых программ в сфере судостроения, авиации, радиоэлектроники, ракетно-космического и оборонного комплексов. Также в ведении вице-премьера вопросы госполитики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.