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Мишустин поручил Мантурову курировать Росрезерв - РИА Новости, 29.07.2022
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Мишустин поручил Мантурову курировать Росрезерв
Мишустин поручил Мантурову курировать Росрезерв - РИА Новости, 29.07.2022
Мишустин поручил Мантурову курировать Росрезерв
Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва),... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:50
2022-07-29T11:28
политика
россия
денис мантуров
михаил мишустин
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва), соответствующие обязанности закрепил за ним премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет координировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв). Изменения в распределении обязанностей между своими заместителями утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что Росрезерв осуществляет управление государственными материальными резервами, которые задействуются для оказания поддержки отраслям экономики в случае нарушений в снабжении важнейшими видами ресурсов. Помимо этого, Росрезерв участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регионального и межрегионального масштаба. Этим федеральным агентством руководит напрямую правительство РФ. Ранее куратором Росрезерва был вице-премьер Александр Новак.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова на пост вице-премьера 15 июля. В этом качестве он отвечает за развитие промышленности, в том числе за реализацию отраслевых программ в сфере судостроения, авиации, радиоэлектроники, ракетно-космического и оборонного комплексов. Также в ведении вице-премьера вопросы госполитики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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политика, россия, денис мантуров, михаил мишустин, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
10:50 29.07.2022 (обновлено: 11:28 29.07.2022)
 
Мишустин поручил Мантурову курировать Росрезерв

Мишустин закрепил за Мантуровым обязанности по курированию работы Росрезерва

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва), соответствующие обязанности закрепил за ним премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет координировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв). Изменения в распределении обязанностей между своими заместителями утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Росрезерв осуществляет управление государственными материальными резервами, которые задействуются для оказания поддержки отраслям экономики в случае нарушений в снабжении важнейшими видами ресурсов. Помимо этого, Росрезерв участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регионального и межрегионального масштаба. Этим федеральным агентством руководит напрямую правительство РФ. Ранее куратором Росрезерва был вице-премьер Александр Новак.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова на пост вице-премьера 15 июля. В этом качестве он отвечает за развитие промышленности, в том числе за реализацию отраслевых программ в сфере судостроения, авиации, радиоэлектроники, ракетно-космического и оборонного комплексов. Также в ведении вице-премьера вопросы госполитики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 14:44
Мишустин распределил новые обязанности среди вице-премьеров
 
ПолитикаРоссияДенис МантуровМихаил МишустинФедеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)
 
 
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