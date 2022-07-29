https://ria.ru/20220729/rosrezerv-1805788651.html

Мишустин поручил Мантурову курировать Росрезерв

Мишустин поручил Мантурову курировать Росрезерв - РИА Новости, 29.07.2022

Мишустин поручил Мантурову курировать Росрезерв

Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва),... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:50

2022-07-29T10:50

2022-07-29T11:28

политика

россия

денис мантуров

михаил мишустин

федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва), соответствующие обязанности закрепил за ним премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет координировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв). Изменения в распределении обязанностей между своими заместителями утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что Росрезерв осуществляет управление государственными материальными резервами, которые задействуются для оказания поддержки отраслям экономики в случае нарушений в снабжении важнейшими видами ресурсов. Помимо этого, Росрезерв участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регионального и межрегионального масштаба. Этим федеральным агентством руководит напрямую правительство РФ. Ранее куратором Росрезерва был вице-премьер Александр Новак.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова на пост вице-премьера 15 июля. В этом качестве он отвечает за развитие промышленности, в том числе за реализацию отраслевых программ в сфере судостроения, авиации, радиоэлектроники, ракетно-космического и оборонного комплексов. Также в ведении вице-премьера вопросы госполитики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20220725/mishustin-1804789922.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, денис мантуров, михаил мишустин, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)