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РКН запросил у "Почты России" информацию об утечке данных клиентов - РИА Новости, 29.07.2022
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РКН запросил у "Почты России" информацию об утечке данных клиентов
РКН запросил у "Почты России" информацию об утечке данных клиентов - РИА Новости, 29.07.2022
РКН запросил у "Почты России" информацию об утечке данных клиентов
Роскомнадзор направил в "Почту России" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов, сообщили РИА... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:56
2022-07-29T22:56
технологии
почта россии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Роскомнадзор направил в "Почту России" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ была выложена часть базы данных отправлений "Почты России". Компания подтвердила РИА Новости частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика, подчеркнув, что банковские данные клиентов не пострадали."Роскомнадзор направил в "Почту России" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании", - сообщили в ведомстве.
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технологии, почта россии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
22:56 29.07.2022
 
РКН запросил у "Почты России" информацию об утечке данных клиентов

Роскомнадзор запросил у "Почты России" информацию об утечке персональных данных клиентов

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Роскомнадзор направил в "Почту России" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ была выложена часть базы данных отправлений "Почты России". Компания подтвердила РИА Новости частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика, подчеркнув, что банковские данные клиентов не пострадали.
"Роскомнадзор направил в "Почту России" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании", - сообщили в ведомстве.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 15:24
Штрафы за утечку персональных данных несоизмеримы ущербу, считает Клишас
 
ТехнологииПочта РоссииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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