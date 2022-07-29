https://ria.ru/20220729/rkn-1806002948.html
РКН запросил у "Почты России" информацию об утечке данных клиентов
РКН запросил у "Почты России" информацию об утечке данных клиентов - РИА Новости, 29.07.2022
РКН запросил у "Почты России" информацию об утечке данных клиентов
Роскомнадзор направил в "Почту России" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов, сообщили РИА... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:56
2022-07-29T22:56
2022-07-29T22:56
технологии
почта россии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Роскомнадзор направил в "Почту России" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ была выложена часть базы данных отправлений "Почты России". Компания подтвердила РИА Новости частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика, подчеркнув, что банковские данные клиентов не пострадали."Роскомнадзор направил в "Почту России" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220727/utechka-1805350129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, почта россии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
РКН запросил у "Почты России" информацию об утечке данных клиентов
Роскомнадзор запросил у "Почты России" информацию об утечке персональных данных клиентов